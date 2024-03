Carolina Marín conquista el seu segon All England

L'espanyola s'ha imposat en la final per la retirada de la japonesa Akane Yamaguchi



MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -

La jugadora espanyola de bàdminton Carolina Marín ha conquistat el prestigiós All England, torneig de categoria World Tour Super 1000 per a la Federació Internacional de Bàdminton, després d'imposar-se aquest diumenge en la final a la japonesa Akane Yamaguchi (26-24, 11-1), que ha hagut d'abandonar per lesió.

La tricampiona del món i sis vegades campiona d'Europa conquista per segona vegada el torneig, el més antic del món i en el qual ja va regnar el 2015, i aixeca un trofeu per primer cop des que va triomfar el juliol del 2023 en els Jocs Europeus. En el circuit, no es proclamava campiona des del Masters d'Orleans (França) d'abril del 2023.

Sobre la característica pista grisa de l'Utilita Arena de Birmingham, totes dues contendents han ofert una igualada arrencada en la qual l'esportista asiàtica --que en semifinals va eliminar a la número u i defensora del títol, la sud-coreana An Se-Young-- ha aconseguit lleugers avantatges d'un o dos punts, neutralitzats per la campiona olímpica a Río 2016.

Just abans d'arribar al descans de la primera mànega, la de Huelva ha obtingut una renda de +2, però Yamaguchi ha completat un parcial de 4-0 que li ha permès recuperar la iniciativa. En un final trepidant, Marín ha aconseguit sobreviure fins a quatre pilotes de set i n'ha aprofitat una de les tres per tancar el parcial al seu favor després de 39 minuts (26-24).

El triomf en aquesta primera 'batalla' ha resultat un autèntic incentiu per a l'espanyola, que ha posat la directa amb un parcial de 10-1 en el segon set. Yamaguchi, afligida per molèsties al maluc, ha sol·licitat assistència mèdica i ha continuat, però només un punt més tard ha confirmat que abandonava.

Així, Marín, amb dues lesions greus de genoll a l'historial i als seus 30 anys, compleix el seu objectiu de sumar punts per al rànquing mundial, en el qual se situa actualment cinquena, per tenir opcions d'estar entre les quatre primeres i ser cap de sèrie en els Jocs Olímpics de París 2024.