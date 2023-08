Carolina Marín es classifica per a la final i lluitarà pel seu quart títol de campiona del món

La de Huelva venç Akane Yamaguchi en semifinals

La jugadora espanyola de bàdminton Carolina Marín ha guanyat aquest dissabte per 23-21 i 21-13 la japonesa Akane Yamaguchi i accedeix a la final del Campionat del Món, que s'està disputant a Copenhaguen (Dinamarca), amb l'oportunitat de conquistar el seu quart títol en aquest torneig.

Marín, sisena cap de sèrie en aquest Mundial, ha protagonitzat un primer set de molt valor contra la número 2 del rànquing mundial. Malgrat començar per davant (1-0, 2-1), la de Huelva ha vist com la seva rival es recomponia per capgirar el marcador amb ímpetu i guanyar-se un avantatge de quatre punts (6-10, 10-14, 13-17, 14-18).

No obstant això, l'andalusa s'ha defensat millor a la zona del seu revés i ha insistit en la zona del 'drive' de l'oponent. Malgrat que Yamaguchi ha exhibit velocitat en les accions properes a la xarxa, gaudint d'una bola de set, Marín ha respost amb destresa i la seva remuntada ha cristal·litzat en el posterior 23-21.

Amb plena confiança, i malgrat començar 0-1 per sota en la segona mànega, la de Huelva ha trobat més buits al camp de l'adversària i des del 3-2 ja no ha deixat anar la davantera. Frenant qualsevol intent de reacció de la nipona, Marín ha mantingut les distàncies fins que s'ha apuntat el segon set i el definitiu amb un marge de +8.