Carolina Marín cau en la final de l'Obert de Dinamarca

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

La jugadora espanyola de bàdminton Carolina Marín ha caigut en la final de l'Obert de Dinamarca, torneig de categoria Super 750 del Circuit Mundial de Bàdminton, contra la xinesa Yu Fei Chen (21-14, 21-19), vigent campiona olímpica, que ha impedit a l'andalusa conquistar el seu tercer títol de la temporada.

La de Huelva, tricampiona del món i sis vegades campiona d'Europa, no ha pogut aprofitar els seus avantatges en la primera mànega i ha anat a remolc en la segona, la qual cosa l'ha condemnat a quedar-se a les portes del vuitè entorxat en el BWF World Tour en la seva sisena final del curs.

Chen, or a Tòquio 2020 i número tres del món, s'ha imposat per tercer cop aquest any a l'actual subcampiona del món: la va vèncer en la final de l'Obert d'Indonèsia i en quarts de final de l'Obert de Malàisia.

En el duel entre les dues últimes campiones olímpiques celebrat aquest diumenge a Odense, Marín ha reaccionat al 3-0 de sortida de la jugadora asiàtica guanyant sis punts seguits (3-6). Chen s'ha imposat en sis dels set següents jocs per prendre la iniciativa i, tot i que l'espanyola se li ha arribat a acostar a tan sols dos punts (14-12), no ha malgastat l'avantatge.

Ja en el segon set, la xinesa ha agafat distància en el marcador a partir del 3-3 i ha arribat a gaudir de rendes d'entre cinc i sis punts. Marín ha amenaçat reduint la distància a tan sols un punt, però Chen no ha fallat. Ara, l'andalusa ja se centra en l'Obert de França de la setmana vinent.