Carolina Marín, campiona dels Jocs Europeus: "Assec que segueixo millorant el meu joc, aquest és el camí a seguir"

MADRID, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La jugadora espanyola de bàdminton Carolina Marín s'ha alegrat aquest diumenge per haver aconseguit la medalla d'or als Jocs Europeus, disputats a Cracovia (Polònia), gràcies a un joc que segueix "millorant" cada setmana i que "és el camí a seguir" de cara a futures competicions.

"Aquí tenim la medalla d'or. Molt contenta per haver aconseguit el meu setè títol europeu", ha dit Marín, en declaracions facilitades pel seu equip de premsa. Aquest or als Jocs Europeus s'ha afegit a un palmarès on la de Huelva ja tenia els seus sis títols en els Campionats d'Europa de 2014, 2016, 2017, 2018, 2021 i 2022.

"I sobre el partit d'avui, ha anat molt, molt bé. Estic molt contenta perquè sento que segueixo millorant el meu joc, aquest és el camí a seguir", ha destacat Marín. Impecable durant tot el certamen en terres poloneses, la de Huelva ha vençut a la final a la danesa Mia Blichfeldt per 21-15 i 21-14, gràcies a un duel de 52 minuts a la subseu de Tarnów.

"Hi ha hagut moments complicats, però ho he pogut resoldre molt bé malgrat els nervis, una final, voler guanyar aquesta medalla... i resoldre-ho també juntament amb el meu entrenador. La comunicació ha fluït moltíssim, així que no tinc més paraules a dir-vos. Moltes gràcies a tots pel suport. La portem a casa i seguim el camí", ha acabat l'andalusa.