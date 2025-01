Carlos Sainz s'allunya en el Dakar i Cristina Gutiérrez s'acomiada després d'una cruel crono 48 hores

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El pilot madrileny Carlos Sainz va patir una tortura en la segona etapa del Ral·li Dakar 2025, la crono 48 hores de gairebé 1.000 quilòmetres, després de bolcar en la primera part i perdre més d'una hora i mitja del guanyador d'una cruel doble jornada que va deixar també l'abandonament de la burgalesa Cristina Gutiérrez, que ja no podrà ser 'finisher', tots dos en la categoria 'Ultimate'.

Les opcions de el Matador de revalidar el títol assolit en la passada edició ja són remotes després d'una tràgica i gairebé definitiva etapa 48 hores, amb 967 quilòmetres d'especial en 48 hores amb sortida i arribada a Bisha. En la primer part, el madrileny va patir un aparatós accident en el qual el seu Ford Raptor va bolcar.

Així, Sainz i Lucas Cruz van arrencar aquest dilluns la segona part de la dura etapa amb el cotxe més castigat, sense moltes peces de la coberta i sense vidre davanter per als últims quilòmetres. Una autèntica tortura i odissea que va convertir l'etapa 48 hores en mera supervivència i res d'estratègia. El madrileny va acabar la crono a 1:33.12 del vencedor, el pilot local Yazeed al-Rajhi (Toyota) i es queda en la general a 1:28.11 del nou líder, el sud-africà Henk Lategan (Toyota).

El saudita, amb un Toyota Hilux, va guanyar la segona etapa amb un avantatge de quatre minuts i 29 segons sobre el de Qatar Nasser al-Attiyah (Dacia), ara gran preferit al triomf en la considerada carrera més dura del món. No obstant això, després de l'arribada, tots dos van rebre penalitzacions de 2' i 4', respectivament, per excés de velocitat, baixant al de Qatar al tercer lloc de l'etapa, quedant també tercer en la general a poc més d'once minuts del líder sud-africà.

Entre els preferits, Sébastien Loeb (Dacia) ha acabat la segona part de la crono de 48h de manera exemplar i va saber minimitzar danys per seguir viu a la prova. A causa d'un problema amb un ventilador, el francès va acumular ahir mitja hora de retard, però ha aconseguit reduir el seu desavantatge a 13' 42" sobre el guanyador, Yazeed al-Rajhi, i ara està a 18' 56" de Lategan en la classificació general.

Aquesta crono 48 hores es va encruelir amb els espanyols. Nani Roma (Ford) segueix esperant assistència per un problema mecànic en el quilòmetre 766, mentre que Cristina Gutiérrez ja no podrà acabar amb temps aquest Dakar, ja que va haver de ser assistida pel seu camió també en la part final de l'etapa, la qual va acabar per carretera. Sense opcions de competir en la general, la burgalesa podrà continuar en la carrera, encara que només per sumar quilòmetres i experiència.

En motos, l'australià Daniel Sanders (KTM) va tornar a guanyar i va fer un pas de gegant en la classificació general després de la crono de 48 hores, amb un avantatge ara de 12' 36" al nord-americà Skyler Howes (Profunda). El botswanès Ross Branch (Hero) és tercer, només quatre segons per darrere de Howes i vuit per davant del seu company d'equip, l'espanyol Tosha Schareina.

El vigent campió del Dakar, el nord-americà Ricky Brabec (Profunda) completa el top 5 a poc més de 15 minuts del líder. L'espanyol Lorenzo Santolino (Sherco) va finalitzar onzè l'etapa de 48 hores i ara és dotzè en la general, un lloc per darrere del també pilot nacional Edgar Canet (KTM), que va acabar dècim la crono i lluita per estar en el top 10.