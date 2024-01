Carlos Sainz, nou líder del Dakar en la 50a victòria d'etapa de Peterhansel

MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Carlos Sainz (Audi) ha pujat al liderat de la categoria de cotxes del Ral·li Dakar en la segona etapa, de 463 quilòmetres d'especial entre Al-Henakiyah i Al-Duwadimi i en la qual s'ha imposat el francès Stéphane Peterhansel (Audi), que ha conquerit la seva 50a victòria parcial en el 'raid' saudita.

El madrileny, tricampió del Dakar (2010, 2018 i 2020), necessitava atrapar el belga Guillaume de Mevius (Toyota), líder després de vèncer el primer dia i que obria pista, i ho ha aconseguit cap al quilòmetre 200. No només això, sinó que ha augmentat el ritme per deixar-lo a gairebé vuit minuts en la general (7:44).

Sainz ha entrat en meta vuitè a 17:15 del guanyador, Stéphane Peterhansel, que ha celeberat la seva 50a victòria d'etapa en el Ral·li Dakar, igualant així Ari Vatanen, que fins ara ostentava el rècord de nombre de 'scratchs'. 'Monsieur Dakar' ha contingut el seu compatriota Sébastien Loeb (Prodrive) per acabar l'etapa amb 29 segons d'avantatge.

Ara, Sainz compta amb 1:51 de renda sobre el segon classificat, el saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) i 4:17 respecte de Loeb, que tanca el podi provisional de la cursa en les quatre rodes. El de Qatar Nasser Al-Attiyah (Prodrive) està a 12:16 de l'espanyol i Peterhansel, a 13:16.

En motos, el xilè Nacho Cornejo (Honda) s'ha endut el triomf d'etapa per davant de l'argentí Luciano Benavides (Husqvarna), que ha entrat en meta a gairebé sis minuts del vencedor (5:59), i del seu compatriota Pablo Quintanilla (Honda), a 6:12.

No obstant això, no ha pogut arrabassar el liderat de dues rodes al botswanès Ross Branch, onzè aquest diumenge i que mana en la general amb 2:55 de renda sobre Cornejo i 7:15 sobre el nord-americà Ricky Brabec (Honda).

La mala notícia per a la representació espanyola ha estat l'abandonament de Lorenzo Santolino (Sherco). El de Salamanca, que anava setè en la classificació general de motos, s'ha quedat aturat en quilòmetre 15 per una avaria de la seva moto i, malgrat tots els intents per reparar-la, s'ha vist obligat a abandonar la prova. Amb això, segueix els passos del seu compatriota Tosha Schareina, que dissabte també es va haver de retirar.