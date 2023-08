Carlos Alcaraz signa una altra exhibició amb remuntada fins a la final de Cincinnati

L'espanyol salva la bola de partit i venç Hurkacz en tres sets per optar al setè títol de l'any i arribar número u a l'US Open

El tennista espanyol Carlos Alcaraz ha jugat un altre partit per recordar aquest dissabte en el torneig de Cincinnati, setè Masters 1.000 de la temporada, en remuntar (2-6, 7-6(4), 6-3) contra el polonès Hubert Hurkacz per arribar a la final, graó que li assegura el número u del món de cara a l'US Open, i citar-se pel títol amb el serbi Novak Djokovic, botxí de l'alemany Alexander Zverev (7-6, 7-5).

Alcaraz ha tornat a brillar sobre una pista de tennis, en una setmana complicada a Ohio que no és capaç de tombar l'espanyol. El murcià porta victòries de mil colors a Cincy i en semifinals ha tornat a remuntar, aquest cop salvant la bola de partit en el segon set per forçar el 'tie-break' i després, el tercer parcial.

A més, el jugador espanyol, de 20 anys, s'ha assegurat unes setmanes més el número u del món, una batalla que gaudeix i en la qual té Djokovic com a rival, passi el que passi en la final. Així, Alcaraz serà primer cap de sèrie de l'US Open, quart i últim 'Grand Slam' de l'any en què defensa títol.

El campió de Wimbledon ha començat perdent el servei en el primer set i Hurkacz s'ha defensat bé salvant les tres pilotes de 'break' que ha tingut el murcià. En el segon acte, el polonès ha continuat aguantant els atacs d'un Alcaraz incapaç de sumar el 'break' i que ha hagut de salvar un servei vital en aquesta bola de partit.

L'espanyol ha forçat la mort sobtada, però encara ha afegit més dramatisme i èpica a la trobada, capaç de capgirar un 1-4 per acabar forçant la tercera mànega. L'energia del pupil de Juan Carlos Ferrero ha fet efecte en un Hurkacz sense la mateixa confiança per defensar moments delicats i que ha perdut el servei en el quart joc.

Alcaraz ha aprofitat el seu moment i ha agafat un avantatge decisiu, que no ha deixat escapar per evitar que Cincinnati li exigís més. El murcià jugarà la seva octava final de la temporada, en 12 tornejos disputats, i buscarà el seu setè títol el 2023, contra el serbi Novak Djokovic, amb qui es retroba després de l'apassionant final de Wimbledon que va coronar al d'El Palmar.

El de Belgrad també ha tingut un partit molt competit amb l'alemany Alexander Zverev, però l'ha tirat endavant amb experiència i bon tennis després de dues mànegues ajustades, decidides per 7-6(5), 7-5, després de més de dues hores de trobada.

Malgrat la resistència del d'Hamburg, 'Nole' ha estat el que més opcions ha tingut gairebé sempre i que el ha portat la iniciativa. En un primer parcial molt igualat i sense 'breaks', el balcànic ha malgastat tres boles de set amb 5-4, però després s'ha fet amb la mànega en el 'tie-break' (7/5).

Djokovic ha agafat impuls i ha aconseguit el primer trencament del partit a l'inici del segon set per posar-se per davant. Zverev ha aguantat i ha aprofitat la seva oportunitat quan el rival sacava per tancar el partit, per trencar i igualar, però el guanyador de 23 'Grand Slams' li ha tornat a trencar el servei i ja no ha perdonat.