Carlos Alcaraz salda comptes pendents amb Novak Djokovic i avança cap a la final

L'espanyol va vèncer el serbi per 6-4, 7-6 (4) i 6-2
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El tenista espanyol Carlos Alcaraz es va classificar aquest divendres per a la final del US Open, quart i últim Grand Slam de la temporada i que es disputa sobre pista dura a Nova York (EUA), després de guanyar per 6-4, 7-6 (4) i 6-2 el serbi Novak Djokovic en dues hores i 23 minuts de trobada.
Actors com Hank Azaria, Rami Malek i Hugh Jackman, cantants com Jon Bon Jovi, el baloncestista Jimmy Butler, el golfista Sergio García i els extenistes Jimmy Connors i Stefan Edberg eren una simple mostra entre les graderies de l'Arthur Ashe Stadium de tota l'atenció generada per aquesta primera semifinal del quadre individual masculí a Flushing Meadows.
I, tant famosos com a anònims van veure un primer moment d'inflexió només començar el partit per un break d'Alcaraz, bastant treballat i immediatament consolidat (2-0). Amb aquesta inèrcia, el murcià va tenir un 30-40 en el següent joc, però Djokovic es va despertar per esquivar un altre trencament matiner i després amb els seus serveis amb prou feines va tornar a patir.
No obstant això, si bé era el servei del belgradès, igual o gairebé millor era el d'Alcaraz per cordar el set inaugural en 48 minuts. Nole havia de pujar la seva intensitat, perquè de qualitat anava sobrat en cops de diversos estils, si volia modificar la dinàmica de cara al segon set.
Dit i fet, va aguantar un atac del seu oponent en el primer joc i va aconseguir un break en el següent; després va consolidar aquest avantatge amb el seu servei en blanc (0-3). Però a intensitat pocs guanyen a Alcaraz, que igualment exhibia polivalència en les seves raquetades i que va igualar aviat el marcador (3-3) a les portes d'intercanvis de cops de bella factura.
Travessant en diagonal els seus trets, clavant els seus revessos en línies de lateral i de fons, i globus d'atac o de defensa quan tocaven. Cada vegada que un augmentava el seu nivell, l'altre responia i cap va concedir més boles de fallida en la resta de la segona mànega. Però en el tie-break el del Palmar va sentir l'olor d'una oportunitat de fer mal i va començar amb ímpetu.
En aquell moment es va posar Alcaraz primer 2-0 i més endavant 4-1, va suportar la fúria del balcànic quan se li va posar 4-3 i va tornar a distanciar-se amb el 5-3 darrere l'altre parell de cops ajustats que Djokovic no va poder respondre amb seny. Sense dubtar, el tenista del Palmar va tancar per 7-4 aquesta mort sobtada i va ser com si hagués assestat diversos cops al seu adversari, que es va enfonsar.
En el començament del tercer parcial, i havent estat atès el seu rival pel fisioterapeuta, l'espanyol ho guanyava tot amb primers serveis i estava aparentment menys cansat. En el quart joc, el serbi va cometre una doble falta que ja va posar en franquia (3-1) la victòria d'un Alcaraz que buscarà el seu segon títol a Nova York i sisè del Grand Slam.