Carlos Alcaraz regna a Queen's i recupera el número u

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Carlos Alcaraz ha conquistat el torneig de Queen's (Regne Unit), de categoria ATP 500 i que es disputa sobre gespa, després de superar aquest diumenge en la final l'australià Alex de Miñaur (6-4, 6-4), un resultat que li permetrà tornar aquest dilluns al número u del món.

El murcià, que es confirma com el millor de l'any (40-4), no ha fallat en la primera final sobre gespa de la seva carrera, unint el seu nom al d'altres guanyadors al Queen's Club de Londres com Rafa Nadal (2008) o Feliciano López (2017 i 2019).

Així, alça el seu cinquè títol de l'any i l'onzè de la seva carrera en el circuit ATP, tot just abans d'aterrar a Wimbledon. A més, arribarà al tercer 'Grand Slam' de la temporada com a número u del món, de manera que desplaça el serbi Novak Djokovic.

Al recinte londinenc, el murcià i l'oceànic han defensat els seus serveis en un primer set en el qual el d'El Palmar ha salvat, en el vuitè joc, dues boles de 'break' abans d'aprofitar la seva única oportunitat de trencament. En el novè, ha materialitzat l'ocasió, vital per adjudicar-se la primera mànega en 50 minuts.

Ja en el segon parcial, la igualtat ha tornat a ser la tònica dominant. El número dos del món ha tornat a rendir plenament en treure partit de l'únic trencament del qual ha disposat, que li ha permès tancar la trobada en una mica més d'una hora i mitja de joc.