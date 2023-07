Carlos Alcaraz, després de classificar-se per a la final de Wimbledon: "Tàcticament, he fet un partit perfecte"

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Carlos Alcaraz ha admès aquest divendres que "sona increïble" ser finalista del torneig de Wimbledon i que "tàcticament" ha fet "un partit perfecte" per batre el rus Daniïl Medvédev (per un triple 6-3) en les semifinals del tercer 'Grand Slam' de la temporada, que es disputa sobre herba a Londres (Regne Unit).

"La veritat és que sona increïble, no mentirem", ha declarat Alcaraz a Movistar Plus sobre la seva condició de finalista. "Avui (divendres) ha estat un partit espectacular per la meva banda. Tot i que vaig començar el torneig bastant bé, m'he anat trobant cada vegada millor, mostrant el meu millor nivell i anem a la final a guanyar-la, per descomptat", ha dit el murcià.

"He mostrat un nivell molt, molt bo des del principi. Diré que tàcticament ha estat increïble, com ja vaig jugar la final a Indian Wells. Tàcticament, jo crec que he fet un partit perfecte i no li he donat opcions a res, ni li he deixat marge de res. Sempre he dit que, si mostro aquest nivell de tennis, nivell tàctic i nivell mental, molt pocs jugadors poden mostrar un nivell que em pugui passar per damunt", ha argumentat el tennista del Palmar després de doblegar Medvédev.

Preguntat sobre si la final contra el serbi Novak Djokovic serà el repte més gran de la seva carrera, Alcaraz ha estat taxatiu: "Sens dubte". "La veritat és que aquí, guanyar Djokovic a la Central, que fa 10 anys que no perd, que ha guanyat quatre títols seguits si no recordo malament, un 'winning streak' de 44... Per mi sí que serà el repte més complicat de la meva carrera, però alhora el més bonic", ha apuntat.

"Ell és un jugador molt competitiu, molt ambiciós, mai es conforma amb res, sempre vol més i més. Si no ho he sentit malament, ell ha dit que els 36 són els nous 26", ha bromejat sobre el tema. "Ell mateix ho diu, que té molta gana, vol ser el millor de la història i al final ho demostra en cada torneig, en cada partit", ha indicat.

"Intentarem que sigui així, tenir més gana que ell, tot i que serà difícil. Però nosaltres sabem del que som capaços, del que volem, que volem continuar somiant i veure què passa diumenge a la final", ha afegit el murcià just abans d'analitzar les seves pròximes trobades a les instal·lacions de l'All England Lawn Tennis & Croquet Club.

"Ara, entre la bicicleta, deixar anar [músculs], els banys freds... doncs tampoc no hem parlat gaire. Però bé, això ho he de parlar amb el meu equip. El no agafar la raqueta tampoc no m'ha influït cap a malament, així que ja ho veurem, d'una manera o d'una altra estarem bé", ha asseverat.

A més, ha calibrat la seva progressió meteòrica i com això pot afectar el caràcter. "Al final, soc el mateix noi de sempre. Tinc la sort de viatjar amb molta gent del meu equip, de la meva família. Al final, estar envoltat de la gent que estimes, de la gent que t'ha vist créixer, t'ajuda a mantenir aquest noi de sempre", ha subratllat.

En aquest sentit, ha precisat que el seu cercle l'ajuda a no creure's "millor que ningú", sinó "simplement" a "continuar vivint el somni d'un 'xaval' que va començar a jugar a tennis i que l'ha complert aviat". "Intentem sempre gaudir-ho al màxim i, sobretot, jo soc un noi molt, molt alegre, que fa moltes bromes i al final estar d'aquesta manera amb el teu equip t'ajuda molt", ha conclòs el del Palmar.