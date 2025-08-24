Carlos Alcaraz: "Ara puc aguantar mentalment partits difícils i l'any passat no"

MADRID 24 ago. (EUROPA PRESS) -
El tenista espanyol Carlos Alcaraz ha reconegut que aquest any arriba "molt més ben preparat" que el 2024 a l'US Open, quart i últim Grand Slam de la temporada, ja que sent que "mentalment" té la "capacitat d'aguantar partits difícils", a diferència de l'any passat.
"Aquest any sento que vaig molt millor, i no perquè hagi guanyat Cincinnati, sinó perquè mentalment em sento amb capacitat d'aguantar partits difícils, de sobreposar-me a moments complicats quan soc a la pista, i l'any passat no sentia això. No sentia que tenia la capacitat o la força mental per sobreposar-me a les dificultats que pugui tenir", va declarar en roda de premsa.
En aquest sentit, el murcià va recalcar que la disputa el 2024 dels Jocs de París no el va ajudar a arribar en les millors condicions, i que en aquesta edició serà diferent. "Aquest any no hi ha hagut Jocs Olímpics, la qual cosa m'ha permès tenir més temps per a mi, de desconnexió. I ara, per a Nova York, estic molt més preparat que l'any passat", va subratllar.
Així i tot, creu que el calendari del tenis "és tan intens" i es juguen "tants partits", que "és igual el que hagis fet prèviament". "És com que, en certa manera, no és que t'hagis oblidat de tot, però no ho tens gaire present, vas fent setmana rere setmana i intentes estar tan bé com sigui possible", va indicar.
"He tingut més temps per tenir dies completament lliures, per recarregar la ment i les piles. He anat a Cincinnati amb més felicitat i més ganes de jugar. Com s'ha vist, estava més preparat que l'any passat, i ara em sento molt millor", va prosseguir.
Finalment, Alcaraz va parlar del seu debut al Grand nord-americà davant del local Reilly Opelka. "Serà molt difícil jugar contra Opelka per primera vegada. Tots sabem quin és el seu estil de joc, així que he d'estar preparat per a això, centrat en la resta i a intentar ficar la màxima quantitat possible de pilotes. Intentaré agafar bon ritme durant el partit, jugar bé els punts des del fons quan ell em doni l'opció, i veurem què passa. La confiança ara mateix és alta. Em sento bé a la pista, m'agraden les boles i estic llest", va finalitzar.