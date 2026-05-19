Carlos Alcaraz anuncia que no jugarà a Wimbledon per la seva lesió al canell

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -
El tennista Carlos Alcaraz ha anunciat aquest dimarts que no participarà a Wimbledon, ni en la gira d'herba, aquesta temporada a causa de la lesió de canell que va patir en el torneig Comte de Godó el passat mes d'abril, i que també li ha impedit disputar el Roland Garros.
"La meva recuperació va per bon camí i em sento molt millor, però malauradament encara no estic llest per poder jugar i per això haig de renunciar a la gira d'herba a Queen's i a Wimbledon. Són dos tornejos realment especials per a mi i els trobaré molt a faltar. Continuem treballant per tornar tan aviat com sigui possible", ha comunicat el tennista murcià en el seu compte d'X.