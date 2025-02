Carlo Ancelotti: "No vull parlar de l'àrbitre, ni entrar en una polèmica que ja és prou gran"

MADRID 9 febr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, no va voler aquest dissabte després de l'empat (1-1) davant de l'Atlètic de Madrid al Santiago Bernabéu parlar de l'àrbitre, afirmant que no vol entrar en una polèmica que "ja és prou gran", després d'una setmana "intensa" pel soroll arbitral.

"No vull parlar de l'àrbitre", va dir categòric el preparador italià a la roda de premsa després del partit entre el Reial Madrid i l'Atlètic de la jornada 23 de LaLiga EA Sports.

Ancelotti va començar així la seva compareixença, i després va insistir que no es vol ficar "dins d'una polèmica que ja és prou gran". "El VAR ha xiulat el penal, l'àrbitre l'ha vist molt bé, i el VAR ha xiulat el penal. La gent del futbol no ho entén", va comentar sobre la pena màxima assenyalada sobre Samu Lino per haver trepitjat Aurelien Tchouameni. "No sé si la carta ha influït avui", va afegir.

Per l'italià, va ser un derbi "igualat i competit, com tots". "Sortim amb un empat, però animats", va expressar, tot i que creu que van merèixer "més, sobretot a la segona part". "Hem tingut control total, hem marcat, hem arribat moltes vegades", va analitzar sobre la segona part. "La primera part ha estat totalment diferent, més lents, menys agressius, però sortim amb bones sensacions, sobretot pel fet a la segona part. El penal ha afectat l'equip", va completar.

"A nivell de compromís l'equip ha estat bé, han lluitat, han recuperat un partit complicat. L'Atlètic anava a defensar després de l'avantatge i fer contres, eren molt perillosos. Els dos centrals han estat fantàstics, i hem estat prop de guanyar", va afirmar.

Ancelotti va revelar que "la idea" del cos tècnic "era jugar per fora" i "ser pacients". "La segona part ha sortit bé, l'equip està decebut perquè sentia que mereixia guanyar, ens hem quedat a prop, continuem sent líders, estem contents, serà una lliga molt competida", va assenyalar, després "d'una setmana molt intensa" mediàticament. "Afortunadament, tenim una setmana tranquil·la fins dimarts", va fer broma.

"Cadascú té la seva opinió. Serà una lliga competida fins al final, estem contents, malgrat la dificultat que tenim. Abans del partit he vist els quatre lesionats a la defensa saludant els companys que entraven. Això significa que, malgrat la dificultat, ho estem fent bé", va afegir responent a 'Cholo' Simeone, que va reiterar després del derbi que el "millor" equip és el FC Barcelona.

Finalment, el de Reggiolo no va revelar si Dani Ceballos serà titular a Mánchester davant del City aquest dimarts, a l'anada del play-off de la Champions. "Cal veure com recupera l'equip, serà un partit intens. Els que no han jugat tenen avantatge a Mánchester", va concloure.