Carlo Ancelotti: "Del meu futur en parlaré el 25 de maig"

"El partit davant del Celta és important per continuar en la baralla per LaLiga"

MADRID, 3 maig (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, ha assegurat que parlarà del seu futur "el 25" de maig i no abans per "respecte" al club, afirmant que quan se'n vagi serà "un comiat fantàstic", i ha insistit que el partit d'aquest diumenge davant del RC Cèltic és "important per continuar en la baralla per LaLiga".

"Tinc molt d'afecte al meu club, als meus jugadors i a la meva afició, i alhora li tinc respecte. Del meu futur en parlaré el dia 25, i no abans", va declarar en una roda de premsa, i creu que no se li està faltant al respecte parlant d'altres entrenadors: "Absolutament no. Tinc una relació molt bona amb el club, parlem de tot i ho hem fet sempre. La relació amb el club és fantàstica. Les informacions són el que són i moltes no són veritat", va indicar.

A més, va reconèixer que està "molt bé" anímicament. "Entenc que vosaltres vulgueu parlar del meu futur, però jo no. És una falta de comunicació entre vosaltres i jo. No estic enfadat, estic molt tranquil, estic molt feliç. Sé perfectament el que haig de fer, i és el que faré, i no és parlar del meu futur avui. Sé que us decep una mica, però a mi m'és igual", va apuntar.

I va parlar de com espera que sigui la seva sortida del club, quan es produeixi. "Sigui el que sigui, serà un comiat fantàstic, perquè tinc un munt d'afecte al club, i el club em demostra un munt d'afecte. Mai tindré una baralla o discussió amb el club, mai l'he tingut en sis anys i mai la tindré. No permetré tenir una discussió l'últim dia, sigui el dia 25 de maig del 2025, el dia 25 del 2026 o del 2030. El dia que sigui, serà un dia molt maco", va aventurar.

També va desvelar que ha parlat amb el president Florentino Pérez, encara que sobre l'eliminació de Champions. "Hi havia un sabor amarg perquè vam estar molt a prop. Crec que tothom ha entès que l'equip ho ha fet molt bé, estem molt prop de guanyar. La mala boca que ens ha deixat ha estat per la derrota, però res a retreure a l'equip, que ho ha intentat tot per guanyar-lo", va assegurar.

"Personalment, no; però professionalment ha estat una temporada més complicada que de normal, comparant-la amb l'última temporada, que va ser una temporada perfecta. Hem tingut més problemes que hem intentat arreglar durant la temporada. No ha estat una temporada espectacular, però falten cinc partits, i en cinc partits tot pot passar. El que no pot passar és que nosaltres abaixem els braços en aquests cinc partits. Hem d'intentar guanyar-los tots, i a veure què passa. Ho donarem tot per intentar guanyar aquests cinc partits, perquè de moment no és una temporada bona, però si tu ets capaç de guanyar, pot ser una temporada molt bona", va expressar.

Així, va insistir que només pensa en LaLiga EA Sports. "La meva idea és preparar bé el partit de demà, intentar guanyar-lo i després de preparar bé el pròxim partit, que serà molt important perquè ens dona l'oportunitat de lluitar encara més per aquesta competició", va dir. "Nosaltres pensem en el present, pensem en els pròxims partits, pensem que podem lluitar", va asseverar.

"Volem lluitar LaLiga fins a l'últim segon de l'últim partit, passi el que passi. L'equip està focalitzat en això, no pensem en una altra cosa. Hem tingut moltes lesions en aquesta última setmana: Rüdiger, Mendy, Alaba... Estem convençuts que podem treure un bon equip i guanyar el partit de demà", va continuar.

També va lloar el seu rival d'aquest diumenge: "El Celta és un molt bon equip, ho demostra el fet que ha estat molt prop de guanyar el Barcelona fa poc, és un equip molt bé organitzat. Hem tingut una setmana per preparar aquest partit, l'hem preparat bé, estem convençuts que podem treure el millor per al partit de demà. És un partit important per continuar en la baralla per LaLiga", va assenyalar.

El tècnic italià, que va reconèixer que Jesús Vallejo "té més opcions" de jugar amb les baixes, va valorar les prestacions defensives i ofensives de l'equip. "Hem millorat bastant en l'aspecte defensiu, perquè hem tingut alguns partits amb porteria zero, i això significa que el treball defensiu ha millorat. Però per millorar el treball defensiu hem perdut una mica de qualitat i eficàcia al capdavant", va subratllar.

Finalment, Ancelotti va assegurar que Arda Güler "ha progressat molt bé". "En el futur tindrà encara més protagonisme, està mostrant qualitat, està mostrant més continuïtat en el joc, que pot jugar també com a interior. Penso que serà un interior fantàstic, no només un extrem, perquè té sentit del joc, té bon maneig. En el futur del Reial Madrid serà un jugador molt important perquè no hi ha molts jugadors amb aquest tipus de perfil, amb aquesta qualitat que ell té al centre del camp", va finalitzar.