Carlo Ancelotti: "Hem arribat a un punt en què no es pot fallar"

"Vull una competició tan neta com sigui possible"

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, ha assegurat que han arribat "a un punt en què no es pot fallar" a LaLiga EA Sports, amb els blancs, FC Barcelona i Atlètic en un punt, a més de recalcar que cada partit, com el d'aquest diumenge davant del Girona, "pot ser vital", i ha reiterat que vol "una competició tan neta com sigui possible".

"És un moment important de la temporada. Crec que hem tret una bona versió contra el City, cal repetir-ho. Hem arribat a un punt en què no es pot fallar, LaLiga està molt competida i cada partit pot ser vital per arribar bé al final de la competició", va declarar en una roda de premsa.

A més, considera que han tingut "una mica de mala sort" en els últims tres partits de lliga. "Ho hem fet prou bé, molt millor, una mica menys amb l'Espanyol, molt millor amb l'Atlètic i amb Osasuna, perquè amb deu vam estar prop de guanyar el partit. Hem de continuar en aquesta línia, perquè si tu jugues bé i tens una bona actitud, el resultat premia", va indicar.

"Una lliga competida com a Espanya és difícil trobar-la, sobretot aquesta temporada. A Itàlia no hi ha gaire equips que estiguin barallats, a Anglaterra tampoc, perquè hi ha un equip, el Liverpool, que fins ara ha marcat la diferència. Aquí hi ha tres equips en un punt, equips d'un nivell molt alt. Crec que és una lliga que es decidirà en l'últim partit", va assenyalar, reiterant que no creu que la competició espanyola estigui adulterada. "Jo mantinc la meva opinió. Vull una competició tan neta com sigui possible", va afegir.

També ha confirmat que el Reial Madrid apel·larà la sanció de Jude Bellingham. "Hem d'acceptar aquesta decisió. Dit això, el club apel·larà per escurçar aquests dos partits de suspensió. Demà jugarà, òbviament, un altre jugador. Hem estat capaços, sense Bellingham, de treure bons resultats i tant de bo ho puguem fer també demà", va apuntar.

Sobre l'uruguaià Fede Valverde i la possibilitat que descansi, el tècnic italià va explicar que ha jugat "perquè està molt bé". "El dia que tingui alguns problemes o que necessiti una mica de descans, no tindrà problema de quedar-se a la banqueta. No està descartat que demà descansi", va afirmar.

Finalment, Ancelotti va reconèixer que se sent "molt valorat" pel club, pels jugadors i per l'afició. "Això per mi és més que suficient. No puc satisfer tothom, alguns estaran contents amb la meva feina i d'altres, menys. El que importa és que estiguin contents amb la meva feina el club, els futbolistes i l'afició", va concloure.