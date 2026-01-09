El capità del Barça d'handbol Dika Mem fitxarà pel Füchse Berlin el 2027

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El Füchse Berlin ha anunciat aquest divendres el fitxatge del francès Dika Mem, actual capità del FC Barcelona, que s'incorporarà al club alemany a partir de la temporada 2027/28 fins al 2031, quan finalitzi la seva actual vinculació amb el club blaugrana, i amb el dorsal número '10', el mateix que ha portat amb el Barça i la selecció francesa.
"Estic desitjant formar part d'aquest equip i aquest club, ja que el Füchse ha fet un esforç increïble per fitxar-me. Vull ajudar a desenvolupar el club i guanyar tots els títols possibles", ha assenyalat Mem en unes declaracions facilitades pel club alemany.
Amb 28 anys, l'extrem dret arribarà a la Bundesliga després d'una trajectòria plena d'èxits: ha guanyat tres Champions League, quatre Mundials de Clubs, nou Lligues espanyoles, 18 Copes del Rei i 18 Supercopes amb el Barça, a més de ser campió europeu, mundial i olímpic amb França. Amb l'equip blaugrana registra 139 partits i 526 gols, i ara busca nous reptes en la considerada "lliga més forta del món".
El CEO del Füchse, Bob Hanning, ha destacat la importància del futur fitxatge: "Ens alegra que Dika Mem ens hagi triat. Tenia moltes opcions i hem fet tot el possible. Aquest reforç ens permet mantenir l'ADN del club i continuar ferms en la nostra política d'atreure jugadors de primer nivell".