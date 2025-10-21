Cancel·lat el Vila-real - FC Barcelona a Miami

MADRID 21 oct. (EUROPA PRESS) -
LaLiga ha confirmat aquest dimarts que 'Relevent', la promotora del partit entre el Vila-real CF i el FC Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-2026 a Miami (Estats Units), ha decidit cancel·lar aquest partit "a causa de la incertesa generada a Espanya durant les últimes setmanes".
"LaLiga informa que, després de converses amb la promotora del Partit Oficial de LaLiga a Miami, aquesta ha comunicat la seva decisió de cancel·lar l'organització de l'esdeveniment a causa de la incertesa generada a Espanya durant les últimes setmanes", diu l'organisme en un comunicat.
La patronal de clubs lamenta "profundament que aquest projecte, que representava una oportunitat històrica i inigualable per a la internacionalització del futbol espanyol, no pugui seguir endavant", després de l'aturada de 15 segons dels equips a l'inici dels partits durant el cap de setmana.
"La celebració d'un partit oficial fora de les nostres fronteres hauria suposat un pas decisiu en l'expansió global de la nostra competició, reforçant la presència internacional dels clubs, el posicionament dels jugadors i la marca del futbol espanyol en un mercat estratègic com són els Estats Units", afegeix.