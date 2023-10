Cancel·lada la cursa a l'esprint de MotoGP pel fort vent

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

La cursa a l'esprint de MotoGP del Gran Premi d'Austràlia, setzena prova del Mundial de motociclisme, ha estat suspesa a causa de les inclemències meteorològiques, amb fortes ratxes de vent i pluja.

"Després de realitzar-se una sèrie de canvis en el programa horari per garantir la màxima acció a pista en les condicions més segures possibles, la meteorologia --que es preveu que empitjori al llarg del dia-- no ha permès continuar amb l'activitat a pista i han obligat l'organització a cancel·lar l'esdeveniment després de la cursa de Moto2", ha informat l'organització del campionat, just després que la cursa de Moto2 s'ha hagut de donar per finalitzada per aquest motiu quan encara quedaven 14 voltes.

Divendres, Dorna i els organitzadors de la cita oceànica van decidir, després de conèixer les males previsions meteorològiques anunciades per a diumenge a Phillip Island --amb ratxes de vent de fins a 60km/h--, que la cursa llarga de MotoGP es disputaria dissabte i que la cursa a l'esprint seria diumenge si les condicions ho permetien.

Dissabte, el pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) es va allunyar encara més del líder Francesco Bagnaia (Ducati) en la general de MotoGP després d'errar en la seva estratègia i veure's superat, quan rodava primer, per fins a quatre pilots en l'última volta de la cursa llarga, en la qual es va imposar el francès Johann Zarco (Ducati) per davant de 'Pecco' i del també italià Fabio Di Giannantonio (Ducati).

D'aquesta manera, 'Pecco' va augmentar la seva distància respecte de Martín, de qui ara el separen 27 punts. MotoGP tornarà a l'acció del 27 al 29 d'octubre amb el Gran Premi de Tailàndia.