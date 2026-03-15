Es cancel·la la 'Finalissima'

Graham Hunt / Pro Sports Images / Afp7 / Europa Pr
MADRID 15 març (EUROPA PRESS) -
La 'Finalissima', el partit que havia d'enfrontar a la campiona d'Europa, Espanya, i a la de la Copa Amèrica, Argentina, el proper 27 de març a Catar, s'ha cancel·lat després que "no" s'hagi pogut arribar "a un acord amb Argentina sobre una data alternativa" en un escenari diferent per la situació geopolítica a Orient Pròxim, ha informat la UEFA.
"Després d'intenses converses entre la UEFA i les autoritats organitzadores de Catar, s'ha anunciat avui que, a causa de l'actual situació política a la regió, la 'Finalissima' entre Espanya, guanyadora de l'Eurocopa 2024, i Argentina, campiona de la Copa Amèrica 2024 de la CONMEBOL, no podrà disputar-se, com s'esperava, a Catar el 27 de març", va confirmar l'organisme rector del futbol europeu.
La UEFA ha assegurat que ha explorat "altres alternatives viables", però que totes elles han estat "finalment inacceptables" per a l'Associació del Futbol Argentí (AFA). "La primera opció era celebrar el partit en l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid en la data original, amb un repartiment al 50% dels afeccionats en l'estadi. Això hauria proporcionat un escenari de talla mundial, d'acord amb un esdeveniment tan prestigiós, però Argentina es va negar", ha dit.
"La segona era disputar la 'Finalissima' a doble partit: un al Santiago Bernabéu el 27 de març i l'altre a Buenos Aires durant una finestra internacional abans de l'Eurocopa i la Copa Amèrica de 2028, oferint de nou una distribució d'afeccionats al 50% per al partit a Madrid. Aquesta opció també va ser rebutjada", ha apuntat.