El campió del món Eric Garcia visita els seus companys del Barça

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El defensa Eric Garcia, recent campió del Mundial 2026 amb la selecció espanyola, ha visitat aquest dijous per sorpresa l'entrenament del primer equip del FC Barcelona a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per saludar els seus companys, en una sessió dirigida pel tècnic Hansi Flick.
L'internacional espanyol, que encara no s'ha incorporat a la disciplina blaugrana després del torneig disputat als Estats Units, Mèxic i el Canadà, s'ha atansat al Camp 2 de Sant Joan Despí després de conquerir diumenge passat el títol mundial amb Espanya.
Flick ha comptat en la sessió matinal amb tots els jugadors disponibles del primer equip i ha tornat a completar l'entrenament amb una àmplia representació del planter, formada per 17 futbolistes del Barça Atlètic i del Juvenil.
Després de completar aquest dijous una única sessió de treball, el FC Barcelona reprendrà divendres el pla previst amb doble entrenament, tot i que la jornada conclourà amb un partit de preparació contra el CE Europa.