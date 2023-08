El blaugrana Ilkay Gündogan ja figura com a fitxatge i inscrit a LaLiga

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El migcampista alemany Ilkay Gündogan ja figura com a fitxatge del FC Barcelona a la web oficial de LaLiga, minuts després de fer-se oficial la venda d'Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain, per la qual cosa el fitxatge estrella dels culers està ja inscrit i, juntament amb altres jugadors renovats que haurien de seguir el mateix camí, podria jugar aquest diumenge a Getafe.

Dels tres fitxatges del FC Barcelona aquest estiu, de moment només Ilkay Gündogan apareix a la web de LaLiga i és, a hores d'ara, l'únic que podria debutar a LaLiga EA Sports aquest diumenge al Coliseum Alfonso Pérez.

No obstant això, LaLiga permet inscriure jugadors fins a poques hores abans d'un partit i Oriol Romeu, que va arribar procedent del Girona, seria el següent a ser inscrit en cas que el club blaugrana tingui prou marge en el límit salarial.

El tercer fitxatge de l'estiu, el central Iñigo Martínez, encara s'està recuperant d'una lesió i, com que no està disponible, no és prioritat per ser inscrit per a aquesta primera jornada.

Pel que fa als jugadors que ja formaven part de la plantilla el curs passat però se'ls va haver de renovar el contracte, per la qual cosa no se'ls va poder inscriure --Ronald Araujo, Sergi Roberto, Alejandro Balde, Marcos Alonso i Iñaki Peña-- també figuren en la llista d'inscripcions pendents.

LaLiga va informar que, per poder ser efectives les seves inscripcions --a més de les dels fitxatges--, el FC Barcelona havia d'abonar els 60 milions d'euros que la patronal va bloquejar l'any passat per la falta de pagament d'una segona part d'una 'palanca'. A mesura que el club blaugrana vagi recuperant aquest deute, podrà anar inscrivint jugadors.

A més, la venda anunciada aquest divendres per 120 milions d'euros a nous inversors d'una part de 'Barça Vision', que ja havia estat venuda el curs passat, servirà per anar desbloquejant aquest deute que compta per a la massa salarial.

De moment, la venda d'Ousmane Dembélé al PSG per 50,4 milions d'euros --amb uns 25 milions d'euros per al club-- ha permès que Ilkay Gündogan sigui inscrit a LaLiga. Pas important, ja que en el seu contracte figurava una clàusula de sortida gratuïta en cas de no poder jugar en la competició domèstica.