El blaugrana Frenkie de Jong té un esquinç al turmell i és baixa indefinida

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del FC Barcelona Frenkie de Jong té un esquinç al turmell de la cama dreta i serà baixa per als pròxims partits després de caure lesionat en el clàssic de diumenge contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu, en la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

"Les proves mèdiques d'aquest dilluns han confirmat que el jugador del primer equip Frenkie de Jong pateix un esquinç al turmell dret. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat", ha anunciat el club en un comunicat.

De Jong va haver d'abandonar el terreny de joc en llitera al final de la primera part després d'un xoc fortuït amb el migcampista uruguaià del Reial Madrid Fede Valverde.

El neerlandès s'havia recuperat fa un parell de setmanes d'un altre esquinç, llavors al lligament lateral extern del turmell dret, i va tornar a l'equip en el duel d'anada dels quarts de final de la Champions, contra el PSG, després de no jugar des del 3 de març.

Ara com ara, el '21' blaugrana ha jugat 30 partits aquesta temporada i ha anotat 2 gols en totes les competicions. No obstant això, entre finals de setembre i principis de novembre del 2023, el migcampista ja va patir un esquinç de turmell.

Ha estat una campanya, la de Frenkie de Jong, marcada per les lesions i en la qual, si es compleixen els pitjors pronòstics, podria no tornar a jugar, ja que amb prou feines queden sis jornades de lliga per tancar aquesta temporada 2023/24.