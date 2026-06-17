Bernardo Silva, nou jugador del Reial Madrid fins al 2028

MADRID 17 juny (EUROPA PRESS) -
El migcampista portuguès Bernardo Silva jugarà al Reial Madrid les pròximes dues temporades, fins al 30 de juny del 2028, després que el club blanc hagi arribat a un acord amb l'exjugador del Manchester City, segons ha anunciat aquest dimecres en un comunicat al seu web oficial.
"El Reial Madrid CF i Bernardo Silva han arribat a un acord pel qual serà jugador del Reial Madrid les pròximes dues temporades, fins al 30 de juny del 2028", informa l'entitat de Concha Espina en la nota pública.
Bernardo Silva, que debutarà aquest dimecres contra la República Democràtica del Congo amb la selecció portuguesa en el Mundial dels EUA, Mèxic i el Canadà, és el segon fitxatge oficial del Reial Madrid per al curs 2026-27 després del de l'internacional Marc Cucurella.
Silva, de 31 anys, es va formar en les categories inferiors del Benfica abans de fitxar pel Mònaco, amb el qual va guanyar la Lliga francesa, i posteriorment pel City, el 2018. Amb el club anglès va aconseguir 6 Premier Leagues, el Mundial de clubs i la Lliga de Campions, entre altres títols. En la selecció de Portugal va guanyar dues Lligues de Nacions de la UEFA.