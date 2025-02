Bellingham: "Demano perdó per deixar els meus companys en una posició complicada"

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El migcampista del Reial Madrid Jude Bellingham ha demanat "perdó" als seus companys per deixar-los en "una posició complicada" en ser expulsat del partit davant de l'Osasuna a El Sadar (1-1), després de protestar a l'àrbitre José Luis Munuera Montero.

"Tot dit sobre el malentès, només volia demanar perdó una altra vegada per deixar els meus companys en una posició complicada i agrair a l'afició el suport i la comprensió. Ens veiem dimecres a casa", va escriure a Instagram.

El futbolista anglès va veure la vermella directa en el minut 40 després d'una falta a favor de l'Osasuna que va acabar amb servei de porta per als blancs; va protestar la jugada al col·legiat, que no va dubtar a expulsar-ho. "En el minut 40, el jugador Jude Victor William Bellingham va ser expulsat pel següent motiu: Per dirigir-se a mi, estant a escassos metres, en els següents termes: 'Fuck you'", va recollir l'arbitre andalús a l'acta. Per això, s'exposa a dos partits de sanció per desconsideració.

Després de la trobada, Bellingham va assegurar que Munuera Montero s'havia equivocat per "un error de comunicació", en entendre que havia dit 'fuck you' ('que et fotin') en lloc de 'fuck off' ('no fotis'). "Si revises el vídeo es veu que no és el mateix que diu l'acta, espero que la RFEF ho tingui en compte. No he insultat ningú, es veu clarament al vídeo, ni tan sols ho dic directament a l'àrbitre, m'ho dic a mi mateix. Va ser una falta d'entesa, un error clar del col·legiat", va manifestar.