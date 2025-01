El Bayern de Múnic descarta qualsevol interès en el blaugrana Dani Olmo

SALZBURG (ÀUSTRIA), 7 (dpa/EP)

El Bayern de Múnic ha descartat qualsevol interès pel migcampista Dani Olmo, ara per ara sense fitxa per jugar amb el FC Barcelona la resta de temporada, i també assegura no haver posat cap data límit perquè Jamal Musiala i Joshua Kimmich decideixin un nou contracte.

"Realment no ho estem estudiant", ha resolt Max Eberl, membre de la directiva esportiva del conjunt bavarès, després de l'amistós dilluns davant el Red Bull Salzburg sobre qualsevol interès sobre el futbolista català, qui el Barça no ha pogut inscriure en no estar dins els paràmetres del fair play financer de LaLiga.

El directiu del Bayern tampoc no posarà a Joshua Kimmich i a Jamal Musiala cap data límit perquè signin un nou contracte. El capità acaba contracte juntament amb Alphonso Davies, Manuel Neuer, Thomas Müller i Leroy Sané, mentre que el migcampista ofensiu té contracte fins al 2026.

"No he parlat mai de cap ultimàtum en la línia de: ara és Nadal, ara els jugadors tenen temps per pensar i després han de dir sí o no. No he dit mai això, ni ho faria", ha afirmat Eberl, que també ha recalcat que en algun moment "hi ha d'haver claredat per a tots els implicats".

"Continuarem parlant amb els jugadors i els seus agents. I per descomptat volem tenir decisions en algun moment", ha afegit Eberl, que també ha apuntat que qualsevol dubte sobre el futur dels jugadors no hauria de provocar inquietud durant la segona meitat d'una temporada en la qual esperen tornar a guanyar títols i que sigui "la millor possible".