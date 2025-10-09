El Baxi Manresa-Hapoel Bank Yahav Jerusalem de l'Eurocup, declarat d'alt risc

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Bank Yahav Jerusalem de la jornada 3 de l'Eurocup ha estat declarat d'alt risc per la Comissió Permanent de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport, segons un comunicat.
La trobada es disputarà el dimecres 15 d'octubre al Pavelló Nou Congost de Manresa (Barcelona), una trobada marcada pel conflicte entre Israel i Hamas, a banda de les manifestacions propalestines que s'han produït en altres esdeveniments esportius, com la Vuelta.
Ara, la Comissió Antiviolència declara d'alt risc aquest partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Bank Yahav Jerusalem de la jornada 3 de l'Eurocup.