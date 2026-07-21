Baskonia-Joventut i València Basket-Barça, semifinals de la Supercopa Endesa 2026

BADALONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
Les semifinals de la Supercopa Endesa 2026, que es jugarà al Palau Municipal d'Esports de Badalona els dies 19 i 20 de setembre, les disputaran el Kosner Baskonia contra l'Asisa Joventut i el València Basket davant el Barça, després del sorteig d'emparellaments celebrat aquest dimarts a l'Espai Termes i Decumanus del Museu de Badalona.
El vigent campió de la Lliga Endesa i de la Supercopa, el València Basket, i el campió de la Copa del Rei, el Kosner Baskonia, partien com a caps de sèrie, mentre que l'amfitrió, l'Asisa Joventut, i el Barça, subcampió de lliga, completaven el segon bombo.
El sorteig, fet per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i la nedadora badalonina Mireia Belmonte, ha ofert un duel entre vitorians i verd-i-negres en la primera semifinal i un altre entre valencians i blaugranes en la segona 'semi' de dissabte, encara sense horaris fixats.
El president de l'acb, Antonio Martín, ha destacat l'atractiu esportiu del torneig en considerar que els quatre participants arribaran amb projectes renovats. "Descobrirem les noves plantilles i veurem quines propostes presenten els entrenadors i els clubs. Com a aficionat, tinc moltes ganes de veure aquesta Supercopa perquè serà una gran festa i Badalona porta el bàsquet en el seu ADN", ha assegurat.
Per la seva banda, García Albiol ha agraït a l'acb la confiança dipositada en la ciutat i ha assegurat que Badalona es bolcarà amb l'esdeveniment. "És una gran responsabilitat acollir una competició que cada any té més prestigi. Estic convençut que serà la millor Supercopa de totes i que equips i aficionats gaudiran de l'ambient de bàsquet i de tot el que ofereix la ciutat", ha afirmat.