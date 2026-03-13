Bartomeu nega que encarregués perfils per atacar persones no afins a la seva junta

Afirma davant la jutgessa que el contracte es va fraccionar per garantir-ne la "confidencialitat"
BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -
L'expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha declarat aquest divendres com a investigat en el cas Barçagate als jutjats de la capital catalana, on ha assegurat que el club "no va demanar mai la creació de perfils" a les xarxes socials per desprestigiar individus i entitats no afins a la seva junta directiva.
Després d'una declaració que ha durat aproximadament una hora, Bartomeu ha desgranat davant els mitjans el que ha explicat a la jutgessa que instrueix el cas Barçagate, en el qual està investigat per presumpta administració deslleial.
L'expresident del Barça ha afirmat que el motiu per contractar una empresa va ser saber què es deia per les xarxes socials sobre el club, un monitoreig que també es fa als mitjans de comunicació, però ha negat la campanya de desprestigi: "Nosaltres no vam oredenar cap missatge negatiu contra ningú".
El motiu per contractar aquesta empresa i no una altra és que no havia treballat per a governs, i el que se li va sol·licitar va ser que fes estratègies per revertir les informacions falses a les xarxes sobre el club blaugrana "enviant missatges positius" i pensant en la seva reputació i la de l'entorn, inclosos jugadors, entrenadors, junta directiva i patrocinadors.
"Jo no he demanat mai atacar, al contrari, enviar missatges positius" amb l'objectiu de vetllar per la imatge del club, ha subratllat en sortir dels jutjats.
FRAGMENTACIÓ DE CONTRACTES
Bartomeu ha dit que el contracte amb aquesta empresa es va fraccionar, "com altres del club", però que a més hi havia un component polític i es volia assegurar que fos confidencial.
Ha manifestat que són contractes que es fan habitualment i que no s'ha d'oblidar el context d'aquell moment, l'època del referèndum de l'1-O, amb moments "de tensió i de molta preocupació per a tothom".
NOVA INFORMACIÓ DELS MOSSOS
Bartomeu ha dit tenir molt respecte pels Mossos d'Esquadra, però ha assenyalat que fa tres dies van presentar més documentació al jutjat, entre 5.000 i 6.000 folis, i que demanarà tornar a declarar voluntàriament quan se'ls llegeixi: "Això no s'ha acabat avui per a mi, tornaré d'aquí a unes setmanes".
Considera que és "molt estranya" l'actuació de la unitat d'investigació dels Mossos, que ha trigat 5 anys a fer un informe i, a tres dies de la declaració, ha entregat molta més informació que no ha pogut revisar encara.
MASFERRER
Qui va ser cap de gabinet de Bartomeu, Jaume Masferrer, també ha declarat aquest divendres com a investigat en el Barçagate i, segons han informat fonts judicials a Europa Press, ha negat que demanés crear perfils a les xarxes socials per atacar adversaris.
Sobre la contractació de l'empresa, ha negat la fragmentació en al·legar que es tractava de contractes diferents, i ha dit que la finalitat era que fes un monitoratge de les xarxes, però no que s'enviessin missatges difamatoris contra ningú.