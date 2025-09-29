Bartomeu, investigat pel presumpte pagament de comissions en fitxatges

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El jutjat d'instrucció 16 de Barcelona ha citat en qualitat d'investigat l'expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu pel presumpte pagament de comissions en fitxatges, segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press.
El titular ha citat a declarar com a investigats Bartomeu; l'exdirector executiu del Barça Òscar Grau i l'exdirector dels serveis jurídics del club blaugrana Roman Gómez Ponti el 24 d'octubre, mentre que l'advocat José Ángel González Franco ha estat citat el 4 de desembre.
També ha citat l'exdirector gerent del club Ignacio Mestre i l'exvicepresident del Barça Jordi Mestre el 7 de novembre.
Segons ha avançat 'El Mundo', l'instructor fa dos anys que investiga la denúncia interposada per l'actual president del FC Barcelona, Joan Laporta, en la qual s'atribueix al seu predecessor el pagament de comissions en fitxatges, entre els quals el d'Antoine Griezmann el 2019 i el de Malcom el 2018.
Segons el mitjà esmentat, el perjudici al club s'enfila a 30 milions d'euros segons un informe elaborat per una agència de detectius, que atribueix a la junta directiva de Bartomeu delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat comptable, i que va ser remès a la Fiscalia.