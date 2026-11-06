Barrios, Jacobo Ramón, Roca, Barrenetxea i Valles, grans novetats de De la Fuente

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El migcampista de l'Atlètic de Madrid Pablo Barrios, el central del Como Jacobo Ramón, els jugadors del Betis Álvaro Valles i Marc Roca, i el 'txuri-urdin' Ander Barrenetxea són les principals novetats de la llista de Luis de la Fuente per enfrontar-se a República Txeca i Anglaterra en els dos últims partits de la fase de grups de la Lliga de Nacions.
Luis de la Fuente ha ofert aquest divendres la llista de jugadors convocats per als dos últims compromisos de la selecció en la fase de grups de la UEFA Nations League, en la qual Espanya encapçala el grup C amb 12 punts i ja està classificada per a la pròxima ronda dels quarts de final, sense saber-se encara si ho farà com a primera o segona de grup.
LLISTA COMPLETA
Porters: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia i Álvaro Valles.
Defenses: Laporte, Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramón, Cucurella i Grimaldo.
Migcampistes: Fabián Ruiz, Pedri, Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Barrios i Marc Roca.
Davanters: Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino i Barrenetxea.