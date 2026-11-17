BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha destacat aquest dimarts l'impuls a la projecció internacional de la ciutat que suposa acollir per tercer any consecutiu les Qatar Airways Premier Padel Finals al Palau Sant Jordi, que reunirà del 10 al 13 de desembre les vuit millors parelles masculines i femenines del circuit mundial i que en l'edició del 2025 va superar els 50.000 espectadors presencials de 86 països.
El regidor d'Esports, David Escudé, ha celebrat la continuïtat d'aquesta cita: "És una gran notícia per a la ciutat i reforça el nostre vincle amb un esport cada vegada més practicat i seguit arreu del món. Aquest esdeveniment reunirà al Palau Sant Jordi l'elit mundial del pàdel i oferirà als barcelonins i barcelonines l'oportunitat de veure les grans estrelles competir a casa".
La renovació de l'acord entre l'Ajuntament i l'organització permet mantenir Barcelona com la seu del torneig que posa el punt final a la temporada professional i decideix els campions i campiones del curs.
A banda dels més de 50.000 assistents que van anar al recinte l'any passat, l'impacte global de la competició va quedar reflectit en les audiències televisives, ja que més de quatre milions de persones van seguir el torneig en directe arreu del món a través d'una emissió global que va superar les 3.000 hores.