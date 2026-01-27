Barcelona rep la visita de l'organització del Tour de França per preparar la Grand Départ

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, ha rebut aquest dilluns i dimarts la visita d'una delegació d'ASO, l'empresa organitzadora del Tour de França, encapçalada pel seu director general, Christian Prudhomme, per preparar la Grand Départ 2026 que començarà a la capital catalana aquest juliol.
La delegació d'ASO ha estat acompanyada per Escudé, qui ha afirmat que fa mesos que treballen braç a braç amb l'empresa per preparar la "millor sortida que el Tour ha tingut fins ara", informa el consistori en un comunicat.
Durant la visita, s'han dut a terme reunions de treball i visites tècniques a espais emblemàtics i estratègics de la ciutat relacionats amb aquest esdeveniment esportiu, com el recinte històric de Sant Pau o la Sagrada Família.