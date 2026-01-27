Publicat 27/01/2026 15:54

Barcelona rep la visita de l'organització del Tour de França per preparar la Grand Départ

Comitiva d'ASO al recinte històric de Sant Pau
El regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, ha rebut aquest dilluns i dimarts la visita d'una delegació d'ASO, l'empresa organitzadora del Tour de França, encapçalada pel seu director general, Christian Prudhomme, per preparar la Grand Départ 2026 que començarà a la capital catalana aquest juliol.

La delegació d'ASO ha estat acompanyada per Escudé, qui ha afirmat que fa mesos que treballen braç a braç amb l'empresa per preparar la "millor sortida que el Tour ha tingut fins ara", informa el consistori en un comunicat.

Durant la visita, s'han dut a terme reunions de treball i visites tècniques a espais emblemàtics i estratègics de la ciutat relacionats amb aquest esdeveniment esportiu, com el recinte històric de Sant Pau o la Sagrada Família.

