Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona instal·larà una pantalla gegant a les Corts per seguir la final del Mundial de futbol que diumenge disputarà la selecció espanyola contra el guanyador de l'Argentina-Anglaterra, que es juga aquest dimecres, ha informat el consistori en un comunicat.
La pantalla serà de 8 per 5 metres i es col·locarà al carrer Martí i Franquès a la cruïlla amb el carrer Baldiri i Reixac, i es podrà entrar al recinte pels carrers Menéndez y Pelayo i per Martí i Franquès, i no es permetrà l'accés d'alcohol ni ampolles de vidre.
Amb l'objectiu que hi participi el públic familiar, des de les 19 hores (2 hores abans del partit) hi haurà un espai de jocs i música a la pantalla, i a partir de les 20.30 se seguirà la prèvia del partit, per connectar a les 21 hores amb la retransmissió que ofereix TVE.
El regidor d'Esports, David Escudé, ha emmarcat la iniciativa en l'"aposta per fer dels esdeveniments esportius una festa oberta a tota la ciutadania", en un exemple de l'estratègia perquè la ciutat sigui un referent de l'esport internacional de les grans competicions esportives.
Ha cridat a la participació en un ambient cívic, respectuós, festiu i familiar: "Esperem que tots els aficionats que s'atansin a les Corts gaudeixin del partit amb la instal·lació de la pantalla i desitgem que sigui amb la victòria final de la selecció espanyola".