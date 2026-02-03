Barcelona defensa la candidatura del Camp Nou per a la final de la Champions 2029

MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimarts presentar la candidatura de Barcelona com a ciutat amfitriona per a la celebració de la final de la Champions el 2029, segons un comunicat del consistori.
En la mateixa línia, s'ha acceptat l'Acord de Ciutat Amfitriona, que mostra la predisposició de la ciutat a acollir aquest esdeveniment. Es tracta de dos tràmits necessaris en cas que l'Spotify Camp Nou sigui seleccionat com a seu de la final de la Campions masculina 2029.
"La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Esports, considera que la ciutat de Barcelona i el FC Barcelona presenten la millor candidatura per acollir la final de la Champions el 2029", destaca el comunicat de l'Ajuntament.
A l'octubre, la UEFA va confirmar que l'Spotify Camp Nou havia presentat la candidatura per acollir la final de la Champions 2029 i que competirà amb l'estadi de Wembley, a Londres. El Comitè Executiu de la UEFA anunciarà la candidatura guanyadora el pròxim mes de setembre.