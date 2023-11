Barcelona es bolca amb la Copa Amèrica a un any del 'Match' final

Inicia el compte enrere la 37a edició del trofeu internacional més antic



La ciutat de Barcelona (Espanya) s'ha bolcat amb la Copa Amèrica de vela quan falta exactament un any perquè es disputi el 'Match' final, regata que decidirà el vaixell desafiador per enfrontar-se després a l'Emirates Team New Zealand, defensor del títol en aquesta 37a edició del trofeu més antic de l'esport internacional.

"La pressió a la qual estan sotmesos tots els equips en aquest cicle és palpable, ja que s'han pres grans decisions quant al disseny del perfil del casc, però d'altres encara més importants pel que fa als 'foils' (hidroales), els sistemes, els dissenys de les veles, els protocols de la tripulació i els manuals d'estratègia de regata, que encara estan per resoldre", ha indicat aquest dijous l'organització de l'esdeveniment.

"Durant l'estiu, a Barcelona, els equips han estat treballant dur per familiaritzar-se amb les condicions úniques que es troben diàriament al passeig marítim de la Barceloneta, amb l'onatge, la marea i tot tipus de condicions, des de la calma més absoluta al vent més intens. És tot un repte per a la navegació, però encara ho és més per al disseny", ha prosseguit la nota de premsa.

"Alguns paràmetres de la regata estan gravats en pedra, com les màximes i mínimes condicions de vent establertes en el Protocol que regeix la 37a Copa Amèrica. Alguns dels components a bord dels AC75 també s'ajusten a dissenys i estàndards preestablerts, però la regata és una batalla de desenvolupament amb milers de variables en les quals els millors dissenyadors, enginyers, experts en mecatrònica, desenvolupadors d'intel·ligència artificial i tècnics informàtics del món han d'aprofundir per trobar l'avantatge guanyador", continua la nota.

Per a les tripulacions, els anys d'entrenament han consistit a recopilar dades i provar simulacions per ordinador per trobar línies de base precises, i així demostrar els supòsits en un entorn real. Pels 'cyclors', han estat hores interminables a les bicicletes de carretera i estàtiques, acumulant quilòmetres i pujant costes per aconseguir grans xifres de watts.

LA CIUTAT COMTAL, DE GALA EN CADA ESDEVENIMENT

Barcelona ha acollit aquest esdeveniment amb actes com la inauguració del Centre Oficial de Divulgació de la 37a Copa Amèrica al Port Vell, on ha tingut lloc la Cerimònia d'Obertura del 61è Saló Nàutic Internacional de Barcelona, i una recepció als equips organitzada per l'Ajuntament en presència de totes les administracions.

"A la brillant inauguració, hi van assistir prop de 300 autoritats i convidats, entre els quals Jaume Sabater, representant de l'America's Cup Experience; Anna Erra, presidenta del Parlament de Catalunya; Víctor Francos, president del Consell Superior d'Esports (CSD); David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona; Marta Domènech, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya; i Lluís Salvadó, president del Port de Barcelona", ha resumit la nota.

"L'endemà, l'Ajuntament de Barcelona va oferir una luxosa recepció a tots els equips participants en la 37a Copa Amèrica als jardins del Palauet Albéniz, a la qual també van assistir el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos, entre moltes altres autoritats i personalitats", ha precisat el text de premsa.

"Estem disposats a navegar amb vosaltres", va assegurar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mentre que el cap de l'Executiu català va fer un agraïment als organitzadors i als equips participants. Aragonès va destacar la "indubtable singularitat de la Copa Amèrica" i va subratllar que es tracta d'una "gran oportunitat per al nostre país i per mostrar Catalunya al món".

Mentrestant, el president del CSD va apuntar: "La primera vegada que em van dir que Barcelona aspirava a albergar la Copa Amèrica vaig tenir dubtes que es pogués fer realitat, i ara el que vull és que no se'n vagi". "Abans de res, vull que sigui un èxit i que ens doni el prestigi necessari", va assenyalar Francos, per després afirmar que "quan el sector públic i el privat van de la mà, és un èxit".

EXIGENT COMPETICIÓ

L'any que ve, al voltant d'aquestes dates, es coneixeran els guanyadors de les Challenger Selection Series. Tot es reduirà a veure qui manté el ritme de desenvolupament al llarg de la fase de grups i qui aguanta la pressió del més alt nivell en l'encreuament final de la Copa Amèrica.

Una cop decidit el Challenger, el ritme de la competició canviarà i l'atenció se centrarà a veure l'Emirates Team New Zealand buscant una victòria sense precedents, la tercera consecutiva d'un equip en la competició de vela més important del planeta. I llavors hi haurà la sortida de la primera regata de la Copa Amèrica amb els dos vaixells AC75.

INFRAESTRUCTURES DE CATEGORIA MUNDIAL

"La gran vencedora serà sens dubte la bonica ciutat de Barcelona, amb la seva perspectiva cosmopolita, les seves infraestructures de categoria mundial, la seva dinàmica història, la seva extraordinària arquitectura, la seva cultura i la seva vitalitat. Barcelona és una destinació de visita obligada i per als milers d'espectadors que faran el viatge per donar suport al seu equip i ser testimonis del desenvolupament de la història, promet ser sensacional", ha destacat la nota de premsa.

El Race Village Oficial serà el centre neuràlgic i el Port Olímpic acollirà actes de la Puig Women's America's Cup a bord dels AC40, nova classe de monocascs amb 'foils'. També es coneixeran els campions de la Youth America's Cup, amb l'enfrontament decisiu que tindrà lloc durant la final de les Challenger Selection Series.

Situada al Port Vell, al costat de l'aquari, l'America's Cup Experience serà la gran atracció turística del 2024. I per als fans d'edicions passades, els J Class (iots dels anys 30) celebraran el seu Campionat del Món a Barcelona i els 12 Metres (vaixells de la Copa de 1958-1987) competiran a la ciutat durant la 17a Regata Puig Vela Clàssica.