Barcelona aprova el pla urbanístic per restaurar el patrimoni de la Masia del Barça

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres el pla especial urbanístic per poder, en un futur, restaurar i preservar la masia de Can Planes, propietat del FC Barcelona, la finca situada prop de l'Spotify Camp Nou tancada des del 2011 i pendent de reformar.

Amb el suport de Junts i ERC, i l'abstenció dels Comuns, el PP i Vox, la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha previst que l'aprovació d'aquest pla podrà posar en valor el caràcter històric d'aquesta finca, a més de la seva connexió amb altres equipaments del club, després que el titular pagués la multa per haver executat obres que en podrien haver afectat el caràcter patrimonial.

El pla també preveu el manteniment i les condicions d'edificació per garantir la preservació de l'arquitectura i el paisatge, amb l'objectiu que sigui la seu social del club de futbol, ha detallat Bonet.

Per part de Junts, Francina Vila ha advertit que estaran "atents i exigents" perquè es dugui a terme el treball d'un projecte que considera sensible per recuperar elements que han desaparegut; d'altra banda, Jordi Castellana (ERC) ha considerat l'aprovació del pla com una victòria veïnal i el resultat d'una feina ingent per protegir el patrimoni, textualment.

Per la seva banda, Lucía Martín (BComú) ha lamentat la destrucció del patrimoni per les "obres fraudulentes" que el titular va decidir emprendre en el seu moment; Víctor Martí (PP) ha posat en valor que entitats veïnals de l'entorn hagin posat recursos de la seva butxaca per protegir el patrimoni, i finalment, Liberto Senderos (Vox) ha demanat màxima atenció, literalment, en aquest cas.