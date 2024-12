El Barça treballa en diversos fronts per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor al gener

Joan Laporta: "Per mi és com si LaLiga comencés ara, veig el got mig ple"

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comentat aquest dimarts que el club blaugrana treballa en diversos fronts per poder inscriure en aquest mercat d'hivern els jugadors del primer equip de futbol masculí Dani Olmo i Pau Víctor, en què el nou contracte amb Nike, que ha de ser aprovat pels socis en una assemblea extraordinària el 21 de desembre, és la punta de llança d'aquestes operacions.

"Estem treballant en les seves inscripcions. Volem tenir totes les possibilitats per inscriure'ls obertes, i la via judicial és allà, estem apel·lant per obtenir una cautelar, i també perquè el marge que ens deixa Ter Stegen valgui per al Dani i el Pau. Treballem en la línia d'ingressar diners per a les normes del 'fair play' per poder inscriure aquests jugadors", ha comentat Laporta als mitjans.

Per Laporta, el contracte amb Nike és "fonamental". "LaLiga, amb bon criteri, ens ha dit que l'havíem de passar per l'assemblea del dia 21 i ho hem de respectar. Això ens podria donar el 'fair play' necessari, si s'aprova. I hi ha altres operacions que estem a punt de tancar per tenir aquests ingressos que demana LaLiga per a les normes del 'fair play' per inscriure l'Olmo i el Víctor", ha argumentat.

En aquest sentit, la via judicial, aprofitar el marge salarial que deixa la lesió de Marc-André Ter Stegen, el contracte amb Nike i nous ingressos que estan prop de tancar serien els diferents fronts oberts per poder fer que Dani Olmo i Pau Víctor puguin jugar LaLiga EA Sports i la Copa del Rei fins al final de temporada.

Quant als objectius del club per al 2025, ha assegurat que la Junta té com a prioritat i objectiu reafirmar el Barça en la primera línia esportiva del món. "Volem continuar amb la millora econòmica i en aquesta dinàmica de millora en la que estem instal·lats, i que progressa molt bé. També reafirmar que el Barça tingui un pes institucional específic en l'esport, que va bé", ha comentat.

"I estem fent realitat el somni col·lectiu del barcelonisme de l'Spotify Camp Nou, que progressa segons el previst, amb imponderables però en la línia que quan acabi la primera fase de la Champions poder tornar aviat a l'estadi, en condicions adequades", ha manifestat.

A nivell esportiu, ha reconegut que li agradaria que l'equip masculí entrenat per Hansi Flick estigués millor, després d'encaixar dues derrotes seguides de lliga a casa, contra Las Palmas i el Leganés. "Estem treballant a fons en el tema esportiu. Us podeu imaginar que en futbol podríem estar millor, però no soc dels que mira enrere", ha comentat.

"Per nosaltres és com si comencés LaLiga ara, veiem el got mig ple i hem de tenir confiança en els jugadors i tècnics. I tenim aquesta confiança. És clar que m'agradaria estar a 7-8 punts, hem perdut punts que no hauríem d'haver perdut i és cert que ens hem despistat una mica, però això ha passat i cal mirar endavant. Cal mentalitzar l'equip que cada partit és de Champions, començant pel de l'Atlètic", s'ha sincerat.

"Faig una crida a l'afició perquè animin més que mai, dissabte. L'equip necessita el públic, és un equip molt jove que necessita aquest suport de l'estadi. Hi ha moments més gloriosos que d'altres, però treballarem per donar bones notícies el 2025 i que es puguin donar des del nou Spotify Camp Nou, un lloc ideal per fer que els culers i barcelonistes siguem feliços", ha manifestat.