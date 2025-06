El Barça tornarà a l'Spotify Camp Nou el 10 d'agost amb el Trofeu Joan Gamper

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciat aquest dimecres que el primer equip masculí tornarà a l'Spotify Camp Nou el pròxim 10 d'agost per disputar el Trofeu Joan Gamper, amb la qual cosa posa fi així a una espera de dos anys amb motiu de les obres a l'estadi, que continuarà en procés de transformació durant els pròxims mesos.

"El FC Barcelona anuncia oficialment el retorn al seu estadi, l'Spotify Camp Nou, el pròxim 10 d'agost del 2025, una data que marcarà la reobertura parcial de la nova llar blaugrana dins el projecte de transformació de l'Espai Barça. El retorn tindrà lloc amb motiu del Trofeu Joan Gamper, un esdeveniment molt especial per a l'afició culer, sobre el qual aviat es comunicaran més detalls", anuncia el club en un comunicat.

Després de dues temporades a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la muntanya de Montjuïc, l'equip tornarà al seu estadi per disputar el Gamper, del qual pròximament se sabran més detalls. No obstant això, la reforma encara no està completa, raó per la qual continuaran les obres i el retorn parcial en competició oficial no s'espera fins ben entrat el mes de setembre, segons va avançar Joan Laporta al Senat blaugrana.

Entre les parts encara pendents per enllestir hi ha la construcció de la nova tercera graderia, el doble anell VIP, la instal·lació de la coberta, a més de l'adequació final d'alguns espais interiors i la urbanització exterior de l'entorn de l'estadi.

Amb motiu d'aquest retorn puntual, el club ha impulsat una campanya amb el lema 'Tornem a casa, vibrem', en la qual s'organitzaran diferents accions i activitats a la ciutat i en entorns digitals, concebuda per reforçar el vincle entre el club, l'afició i la ciutat.