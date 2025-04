El Barça sortejarà les entrades per a la final de la Copa del Rei

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha confirmat aquest dimarts que el nombre de peticions per tenir entrada per a la final de la Copa del Rei, que l'equip blaugrana disputarà contra el Reial Madrid a l'estadi de La Cartuja de Sevilla el 26 d'abril, ja supera el de localitats que té l'entitat disponibles i per això aquest dijous es durà a terme un sorteig per adjudicar les entrades.

"Tres dies després que s'hagi obert el procés de sol·licitud d'entrades per a la final de Copa del Rei del pròxim 26 d'abril, les peticions de socis, sòcies i penyistes del Barça ja superen les localitats que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha posat a disposició del club", ha informat l'entitat blaugrana.

El FC Barcelona té disponibles 26.031 localitats, corresponents al 40 per cent de l'aforament de l'estadi de La Cartuja. El repartiment d'aquestes localitats s'ha fet segons els Estatuts del club, amb un 85 per cent per a socis, sòcies i penyes (17.701 per a socis i sòcies i 4.425 per a penyistes) i el 15 per cent restant per a compromisos.

Com que les sol·licituds han superat les entrades disponibles, aquest dijous 10 d'abril es durà a terme un sorteig davant de notari entre totes les sol·licituds rebudes entre el 5 d'abril i demà, 9 d'abril, a les 23.59 hores.

"Davant l'extraordinari nombre de sol·licituds dels socis i sòcies, i de les penyes, en el seu afany per acompanyar l'equip en la final de la Copa del Rei del pròxim 26 d'abril, contra el Reial Madrid, el FC Barcelona farà el màxim esforç per aconseguir més entrades de les que té assignades", ha anunciat l'entitat.