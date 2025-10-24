El Barça recorre al TAD per poder comptar amb Flick en el clàssic

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha anunciat aquest divendres que espera la resolució del TAD, organisme davant el qual ha recorregut contra la sanció d'un partit a Hansi Flick per l'expulsió contra el Girona FC, per saber si el tècnic alemany es podrà asseure a la banqueta en el partit d'aquest diumenge (16.15 hores) contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu.
"La roda de premsa d'aquest dissabte prèvia al Reial Madrid - Barça l'oferirà el segon entrenador, Marcus Sorg, en espera de la resolució del TAD sobre el recurs del club en relació amb la sanció d'un partit imposada al tècnic Hansi Flick", ha informat l'entitat blaugrana.
Marcus Sorg serà, ara per ara, l'encarregat d'atendre els mitjans de comunicació en la roda de premsa d'aquest dissabte a les 12.00 hores, si bé el club espera que el TAD anul·li la sanció a l'entrenador.
En aquest hipotètic cas, Flick es podrà asseure a la banqueta per dirigir l'equip blaugrana al Santiago Bernabéu, on aspira a aconseguir la seva cinquena victòria en un clàssic després d'haver guanyat els quatre que va disputar la temporada passada.