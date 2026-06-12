El Barça presenta una demanda de conciliació contra Florentino Pérez abans de querellar-se

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha anunciat aquest divendres que ha presentat una demanda de conciliació contra el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, prèvia a la interposició d'una querella per un presumpte delicte de calúmnies, en considerar que algunes de les seves manifestacions sobre l'anomenat cas Negreira malmeten la imatge i la reputació del club blaugrana.
El club blaugrana informa en un comunicat que l'acció presentada constitueix el tràmit previ exigit abans d'acudir a la via penal per un delicte recollit en l'article 205 del Codi Penal i té com a objectiu reclamar una rectificació formal per part del màxim mandatari madridista.
"El FC Barcelona informa que en el dia d'avui ha estat presentada la preceptiva demanda de conciliació prèvia a la interposició de querella per un delicte de calúmnies de l'article 205 del Codi Penal contra el president del Reial Madrid, Sr. Florentino Pérez", assenyala el club.
Aquesta iniciativa es produeix "arran de les manifestacions realitzades pel mateix en la roda de premsa del passat dia 12 de maig i en una entrevista en un mitjà de comunicació l'endemà", unes declaracions en les quals va tornar a carregar contra el Barça pel cas Negreira.
El club ha precisat a més que "l'objectiu d'aquesta demanda és que el Sr. Pérez es retracti de determinades manifestacions que va fer amb coneixement de la seva falsedat i que resulten calumnioses i ofensives per a la imatge i reputació del club".
L'entitat, presidida de manera interina per Rafael Yuste fins a la presa de possessió al juliol del president electe Joan Laporta, ha deixat clar a més que aquest pas no tanca el conflicte i adverteix d'una possible escalada judicial si no obté una resposta satisfactòria. "En cas que aquesta demanda no sigui degudament atesa, el FC Barcelona procedirà a la presentació de la corresponent querella criminal", conclou.