El Barça perd Joan Garcia entre 4 i 6 setmanes i Raphinha durant 3 setmanes

El porter es trenca el menisc intern del genoll dret i estarà de 4 a 6 setmanes de baixa després de ser sotmès a una artroscòpia
BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha anunciat aquest divendres a la tarda les lesions de dos puntals de l'equip de Hansi Flick, com són l'extrem i capità Raphinha, amb una lesió a la cuixa que el tindrà unes tres setmanes fora, i el porter titular Joan Garcia, que s'haurà de sotmetre a una intervenció de genoll i podria estar de quatre a sis setmanes de baixa si tot surt segons el previst.
"El jugador Joan Garcia pateix una ruptura del menisc intern del genoll esquerre. Demà (dissabte) se sotmetrà a una intervenció per practicar-li una artroscòpia a càrrec del doctor Joan Carles Monllau. El temps aproximat de baixa és de 4 a 6 setmanes, depenent de la seva evolució", ha explicat el club blaugrana.
Joan Garcia, titular indiscutible per a Flick des que va arribar aquest estiu procedent del RCD Espanyol, ha jugat set partits en aquest inici de temporada i ha estat invicte en tres. En els sis duels de LaLiga EA Sports ha encaixat 4 gols i, en l'únic de la Lliga de Campions, en va encaixar un en la victòria a Newcastle (1-2).
Amb aquesta lesió, sumada a la de Marc-André ter Stegen, la porteria blaugrana passarà a ser defensada novament pel veterà polonès Wojciech Szczesny. Si la lesió de Joan Garcia s'allarga per la part alta del temps de baixa estimat, es podria perdre tres partits de Champions, inclòs el del PSG a casa de l'1 d'octubre, i uns 6 partits de Lliga.
D'altra banda, l'extrem Raphinha també haurà de parar després de lesionar-se en el partit contra el Reial Oviedo (1-3) de dijous. "Raphinha pateix una lesió al terç mitjà del bíceps femoral de la cuixa dreta. El temps aproximat de baixa és de 3 setmanes", ha explicat el club blaugrana.
Raphinha, que va demanar el canvi en la segona part del partit al Carlos Tartiere, ha jugat els set partits de la temporada amb 3 gols i 2 assistències. Per ara, la seva baixa es podria resoldre amb la imminent alta mèdica de Lamine Yamal, que ve de perdre's els últims quatre partits.