El Barça-Osasuna de LaLiga EA Sports es disputarà el pròxim 27 de març

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -

El jutge de competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha anunciat aquest dilluns que el partit entre el FC Barcelona i el Club Atlètic Osasuna se celebrarà el dijous 27 de març en una hora encara per confirmar, el duel corresponent a la jornada 27 de LaLiga EA Sports que es va suspendre el passat 8 de març per la defunció del doctor blaugrana Carles Miñarro.

"Determinem com a data de celebració del partit del Campionat Nacional de Primera Divisió entre els equips FC Barcelona i Club Atlètic Osasuna, oficialment ajornat el passat dia 8 de març, el pròxim dia 27 de març del 2025, a l'hora que determini la Lliga Nacional de Futbol Professional", ha anunciat la RFEF en un comunicat.

Malgrat que tots dos equips estaven d'acord a disputar el partit entre les jornades 37 i 38 de LaLiga EA Sports, i que tant l'Osasuna com el Barça proposaven unes altres dates, el jutge de competició ha optat pel 27 de març perquè és la data més pròxima a l'original tot i que ni els culers ni els 'rojillos' hi havien optat.

Competició s'ha acollit a la disposició vuitena de les normes reguladores i bases de competició del Campionat Nacional de Primera Divisió, la qual estableix que "els partits suspesos o ajornats s'han de disputar en la data materialment més pròxima en el temps al del partit en qüestió", per imposar el 27 de març com la data final per al duel, si bé hi ha la possibilitat que els clubs apel·lin contra la decisió.