El Barça-Olympiacos de la tercera jornada de la Champions també es jugarà a Montjuïc

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El partit entre el FC Barcelona i l'Olympiacos, corresponent a la tercera jornada de la Fase Lliga de la Lliga de Campions, es tornarà a dirsputar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, segons ha confirmat el club blaugrana, que continua treballant per obtenir els permisos de l'Ajuntament de Barcelona que permetin reobrir parcialment el nou Spotify Camp Nou.
"El FC Barcelona informa que el tercer partit corresponent a la Fase Lliga de la Champions League, del dimarts 21 d'octubre, a les 18:45 hores, contra l'Olympiacos, es disputarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys", ha confirmat el club blaugrana.
En el mateix comunicat, el club assegura que continua treballant per obtenir "en pròximes dates" els permisos administratius per a l'obertura de l'Spotify Camp Nou, tot i que seria en la fase 1a amb només 27.000 espectadors a les grades, mentre que a Montjuïc, en el partit contra el PSG, l'assistència va ser de 50.207 espectadors.
"El FC Barcelona està treballant en les noves esmenes que l'Ajuntament de Barcelona va compartir amb el club la setmana passada. El FC Barcelona agraeix als seus socis i sòcies, aficionats i aficionades, la seva comprensió i suport en un procés tan complex i il·lusionant com és el retorn al nou Spotify Camp Nou", afegeixen l'entitat.
Així, un cop confirmat que el partit davant l'Olympiacos serà a Montjuïc, s'obre el procés de venda d'entrades amb preferència de compra per a tots els socis i sòcies titulars de l'Abonament Estadi Olímpic Lluís Companys en qualsevol de les temporades 2023/24 i/o 2024/25 a Montjuïc, que gaudiran d'una prioritat de compra de 48 hores.