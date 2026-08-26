El Barça no homenatjarà als campions del món en el Camp Nou i farà un acte d'exaltació de l'estelada

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona no realitzarà cap tipus d'homenatge davant de la seva afició en el Spotify Camp Nou als seus futbolistes que van ser campions del món el passat mes de juliol "perquè no es dona en el context i en el moment més apropiat", i sí durà a terme aquest dijous un acte d'exaltació de l'estelada després que va passar diumenge a la localitat alacantina d'Elx amb un aficionat i la policia.
"No, hem decidit que no es farà aquest acte que volíem fer de reconeixement en els jugadors del Barça que van guanyar el Mundial i que ens havia proposat la Reial Federació Espanyola de Futbol perquè no es dona en el context i en l'entorn més apropiat, o el moment més apropiat", va expressar Laporta en declaracions als mitjans oficials del club.
El dirigent va subratllar que aquesta decisió ja la han comunicat a la mateixa RFEF i que en l'organisme "ho han entès perfectament". "No es farà perquè entenem que el futbol ha de servir per unir i no per generar certs enfrontaments que crec que no convenen a ningú", va resoldre sobre un acte que rendia homenatge a Lamine Yamal, Pedri González, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia, Eric Garcia, el recentment fitxat Rodri Hernández, a més d'un Ferran Torres que ja no està en l'equip després del seu traspàs al PSG francès.
D'altra banda, el mandatari va confirmar que el club farà un acte "d'exaltació" de l'estelada durant el partit d'aquest dijous en el Spotify Camp Nou davant de l'Athletic Club després que va passar diumenge a Elx entre la policia i un aficionat que portava aquesta bandera.
"L'estelada representa la forma de pensar de molts culers i catalans. De fet, jo diria que Espanya es defineix com un estat social i democràtic de Dret, en el qual la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. I l'estelada, en aquest sentit, està en el marc de la llibertat d'expressió", va advertir Laporta.
Per al dirigent, aquest símbol "expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans". "I, per tant, entenc que ha de respectar-se. Aquesta voluntat forma part de la llibertat d'expressió i, a més, que és una forma d'expressar-nos de forma pacífica i que no genera ni violència ni odi", va recalcar.
"S'ha de respectar l'estelada, sota el meu punt de vista, perquè representa els nostres anhels de llibertat, igual que s'han de respectar tots els altres símbols que expressen una determinada forma de pensar, sempre que sigui de forma pacífica, no violenta i que no generi odi", va sentenciar.
El club blaugrana també va rebutjar i va condemnar "l'actuació desproporcionada i violenta" de la policia del passat diumenge amb un jove que portava una estelada al Martínez Valero per presenciar el partit contra l'Elx CF i del que s'han posat "a disposició per ajudar-los amb el que sigui necessari sobre aquest tema" a ell i a la seva família.
En aquest sentit, des del club, que ja va condemnar el que va succeir dilluns passat, demanen, "una vegada confirmats els fets" i després de veure imatges "escruixidores i molt clares", que els agents implicats "tinguin el seu càstig i les seves sancions al que corresponguin a aquests casos". "I que aquest acte d'exaltació en el Spotify Camp Nou ja serveixi d'una vegada per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per una vegada per totes que l'estelada no estigui estigmatitzada i que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic", va sentenciar.