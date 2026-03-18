El Barça es menja al Newcastle per anar a cambres

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
El Barça es menja al Newcastle per anar als quarts
Els blaugranes van realitzar una gran segona part i Lewandowski va tornar a marcar
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha guanyat aquest dimecres al Newcastle (7-2) al Spotify Camp Nou, en la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, en un partit que va tenir dues cares, una en cadascuna de les dues parts, i en el qual els blaugranes van millorar tant que van acabar empatxats de gols, amb doblets de Raphinha i Robert Lewandowski, per segellar la seva passada a quarts de final, festejat amb magnificència a la gespa i en la graderia.
Necessitava el Barça un partit així, sobretot una segona part així en la qual la porteria pròpia acabés invicta i els gols caiguessin un darrere l'altre per a un equip cada vegada més fi. Perquè els primers 45 minuts no van ser bons en defensa ni en quant a desconnexions. Però la 'Champions' és això, créixer com es pugui i el Barça ho va fer.
La nota negativa va ser Joan Garcia, que en el 82' va demanar el canvi dolgut en el seu bessó esquerre i va deixar el seu lloc a Wojciech Szczesny, que va debutar al nou Spotify Camp Nou de la forma més inesperada. Més enllà d'això, l'equip de Hansi Flick va mostrar un gran canvi d'imatge després del descans i va trobar en aquesta segona part un mirall en el qual mirar-se de cara als quarts de final.
El FC Barcelona ja es va anar al descans manant (3-2) davant del Newcastle United al Spotify Camp Nou en una primera part boja, de cops i contraatacs, molt en la línia del que estava sent l'eliminatòria després de l'1-1 de l'anada a St James' Park. Cinc gols, alternatives constants i la sensació de que el partit vivia sempre a la vora del descontrol.
L'inici, de fet, va recordar molt al de l'anada; el Newcastle va sortir millor, més agressiu, i va enxampar per sorpresa a un Barça encara fred. Un tret inesperat de Dan Burn des de la frontal va obligar a Joan Garcia a intervenir i va generar el primer córner del partit. Però aquesta vegada el Barça va respondre immediatament. En el 6', Lamine Yamal va inventar des del centre del camp amb un control d'esquena i un enviament llarg cap a Raphinha; Fermín López va ajudar a rescatar la pilota quan semblava escapar-se i el brasiler va esperar el buit per posar l'1-0.
El Barça fins i tot va poder posar terra pel mig poc després. Pau Cubarsí va trencar línies amb una gran passada en profunditat per a Fermín López, però Aaron Ramsdale va llegir l'intent d'autopassada de l'andalús i va guanyar el mà a mà. I el Newcastle va castigar aquesta ocasió perduda amb una contra molt bé filada: centre del lateral Lewis Hall i rematada precisa d'Anthony Elanga per batre a Joan Garcia. Un altre cop i una altra resposta immediata del Barça.
Perquè l'equip de Hansi Flick estava molt ficat en el partit. Després d'una falta de Joelinton sobre un Lamine Yamal que s'escapava cap a porteria, Raphinha va dibuixar una jugada d'estratègia que va acabar en el 2-1: Gerard Martín la va picar amb intel·ligència i Marc Bernal va creuar el xut amb la destra per marcar el seu primer gol en aquesta Champions i el sisè de la temporada.
El partit estava completament obert. Eric Garcia va haver de demanar el canvi i Ronald Araujo va entrar en el seu lloc abans que el Newcastle tornés a copejar en una altra transició: Harvey Barnes va desbordar per banda i el seu centre va acabar arribant a un Anthony Elanga que va signar el seu doblet pel 2-2.
El tram final va ser un altre intercanvi de cops. Lewandowski va fregar el gol després de provocar una pèrdua rival, però Dan Burn va aparèixer providencial per treure la pilota baixa pals. I quan semblava que el descans arribaria amb empat, el VAR va cridar al col·legiat François Letexier per una agafada de Kieran Trippier a Raphinha dins de l'àrea. Lamine Yamal va assumir el penal i no va fallar en el 45+3 per col·locar el 3-2.
I el Barça va sortir del vestuari decidit a tancar l'eliminatòria. Sense canvis, però amb més pressió i més velocitat en la circulació. Va avisar Raphinha amb un xut a l'àrea després d'una bona associació amb Ronald Araujo i poc després va arribar el 4-2: jugada ràpida al primer toc entre Gerard Martín, Raphinha i Fermín López, que va galopar en solitari cap a Ramsdale per definir amb seguretat.
A partir d'aquí va aparèixer Lewandowski. El polonès va marcar primer de cap després d'un córner botat per Raphinha i amb prou feines cinc minuts després va repetir després d'una passada preciosa de Lamine Yamal que va desarborar a la defensa anglesa. Amb el 6-2, el Camp Nou ja feia olor de sentència.
El Newcastle, trencat anímicament i cada vegada més exhaust, va acabar d'enfonsar-se quan Jacob Ramsey va regalar una pilota a Raphinha dins de l'àrea. El brasiler va encarar sense marca a Ramsdale i va signar el 7-2 en el minut 72, tancant definitivament l'eliminatòria, en un final de partit que va ser una celebració. El Barça va baixar revolucions, Flick va moure la banqueta i el Camp Nou va començar a assaborir uns quarts de final que l'equip es va guanyar amb una enorme segona part.
FITXA TÈCNICA.
--RESULTAT: FC BARCELONA, 7 - NEWCASTLE, 2 (3-2, al descans).
--EQUIPS.
FC BARCELONA: Joan Garcia (Szczesny, min.82); Eric Garcia (Araujo, min.21), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Espart, min.66); Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín (Olmo, min.66), Raphinha; i Lewandowski (Ferran, min.66).
NEWCASTLE: Ramsdale; Trippier (Livramento, min.46), Thiaw, Burn, Hall; Tonali (Willock, min.55), Ramsey, Joelinton (Botman, min.64); Elanga (Murphy, min.64), Gordon (Osula, min.81) i Barnes.
--GOLS.
1-0. Min.6, Raphinha.
1-1. Min.15, Elanga.
2-1. Min.18, Bernal.
2-2. Min.28, Elanga.
3-2. Min.45+7, Lamine Yamal (p).
4-2. Min.51, Fermín.
5-2. Min.56, Lewandowski.
6-2. Min.61, Lewandowski.
7-2. Min.72, Raphinha.
--ÀRBITRE: François Letexier (FRA). Va amonestar a Cubarsí (min.44) en el FC Barcelona i a Joelinton (min.17), Trippier (min.45+5), Willock (min.60) en el Newcastle.
--ESTADI: Spotify Camp Nou, 56.662 espectadors.