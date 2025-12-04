El Barça llança 5.000 unitats del peluix de la mascota CAT a 34,99 euros

JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha presentat aquest dijous el peluix oficial de la mascota del 125è aniversari, CAT, amb una primera producció de 5.000 unitats i la previsió de més reposicions a les botigues físiques i en línia a un preu de 34,99 euros.
Després de presentar el peluix oficial en una 'peformance' plena de música i llum, fonts del club han assegurat a Europa Press que preveuen fer-ne més tiratges i que els socis disposaran aquest dijous d'una prevenda exclusiva abans que es posi a la venda divendres per 34,99 euros.
L'acte s'ha celebrat al Barça Immersive Tour, l'espai on la mascota CAT ha descobert el seu peluix d'uns 30 centímetres amb l'ajuda del presentador Llorenç Tarrés, en una posada en escena preparada per a l'esperat llançament del ninot per part de l'afició blaugrana.
La mascota ha entrat en directe al recinte després de recórrer el Boulevard blaugrana des de la Barça Store amb l'equip de ball Dream Cheers i la batucada Brincadeira, abans d'accedir al museu per fer la presentació oficial.
En l'acte hi ha participat Paloma Mikadzem, directora d'identitat visual del club i impulsora del personatge CAT, creat per commemorar els 125 anys del FC Barcelona i dissenyat pels germans Grangel, responsables de treballs en produccions com 'La núvia cadàver', 'Kung Fu Panda', 'Madagascar' o 'Hotel Transsilvània'.