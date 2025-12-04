El Barça limita la venda d'entrades als socis per al partit contra el Frankfurt

El club reforçarà la seguretat i blindarà el camp per evitar l'entrada massiva d'aficionats de l'Eintracht
BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha comunicat aquest dijous que destinarà totes les localitats disponibles per al partit de la Lliga de Campions contra l'Eintracht de Frankfurt exclusivament als socis, amb l'objectiu de preservar la seguretat de l'afició blaugrana i evitar que es repeteixi l'entrada massiva d'aficionats de l'equip alemany com va passar a la Lliga Europa l'abril del 2022.
L'entitat blaugrana ha recordat en un comunicat que la prevenda es va obrir dimarts i que només els qui acreditin la condició de soci podran adquirir entrades per al partit, una mesura amb la qual es vol premiar la fidelitat de la massa social i prevenir la revenda i el frau garantint que les localitats arribin als aficionats culers.
El club ha advertit que qualsevol entrada detectada en mans de seguidors de l'Eintracht a la zona local serà registrada per identificar el soci que l'hagi adquirit i revenut al rival, en considerar que aquesta pràctica compromet la seguretat i el benestar de la resta d'assistents.
El Barça ha detallat un paquet de mesures reforçades que inclou l'augment dels dispositius de seguretat als accessos i graderies, el control nominal i visual d'assistents que portin simbologia o indumentària de l'Eintracht, en coordinació amb el club alemany i amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, a més d'una anàlisi diària de les vendes per detectar patrons de frau i actuar en conseqüència.
El club ha assenyalat que les actuacions fraudulentes que s'acreditin seran elevades a la Comissió de Disciplina per aplicar les sancions corresponents, i que el preu de les entrades oscil·larà entre els 59 i 199 euros amb un descompte del 35 per cent per als socis.
El FC Barcelona ha agraït la comprensió i col·laboració dels socis i els ha animat a viure el partit amb passió, orgull i respecte pels colors de l'entitat, que no vol que es repeteixi l'escenari del 2022 quan l'Spotify Camp Nou més aviat semblava el Waldstadion de Frankfurt.