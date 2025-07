El Barça ja viatja al Japó amb Marcus Rashford per disputar la gira asiàtica

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciat aquest divendres que el primer equip ja viatja cap al Japó per començar la gira asiàtica, després d'haver solucionat amb el promotor "tots els aspectes" que van provocar la suspensió en primera instància, així doncs els pupils de Hansi Flick sí que jugaran diumenge (12.00 hores) davant el Vissel Kobe.

"Aquest fet es produeix després que el club i el promotor hagin resolt tots els aspectes que fa dos dies van obligar el FC Barcelona a suspendre la seva participació en el partit contra el Vissel Kobe i que torna a estar en agenda", ha afirmat el club en una nota de premsa.

El Barça va anunciar dimecres que no aniria al Japó per un "incompliment contractual greu" del promotor. Finalment, el problema s'ha resolt i l'expedició aterrarà a Àsia, on després de Kobe també jugarà a Corea del Sud contra el FC Seoul el 31 de juliol i el Daegu FC el 4 d'agost.

De cara a aquests amistosos, el club blaugrana ha fet oficial la convocatòria del tècnic Hansi Flick. Fins a 30 jugadors formen part de la llista, incloent el recent fitxatge Marcus Rashford juntament amb Joan García i Roony Bardghji, també incorporats aquest estiu.

Els dos futbolistes que no hi participaran seran Marc-André ter Stegen i Pau Víctor. El porter alemany va anunciar dijous que s'operarà l'esquena i estarà de baixa tres mesos; mentre que l'atacant català es queda a Barcelona pendent de tancar el fitxatge amb l'Sporting de Braga.