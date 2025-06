El Barça guanya la seva tercera OK Lliga seguida

El quadre blaugrana va superar per la via ràpida el Deportivo Liceo, onzè títol dels últims dotze

MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El Barça va conquistar aquest divendres l'OK Lliga, màxima categoria de l'hoquei patins espanyol, en vèncer (5-9) el Deportivo Liceo i posar un 3-0 a la sèrie pel títol, el tercer seguit i l'onzè de les últimes dotze temporades per al conjunt blaugrana.

Els de David Càceres van rubricar uns play-offs perfectes per tancar la temporada amb un títol nou. L'inici va ser un intercanvi de cops en què el Barça va aconseguir posar l'1-3 després de quinze minuts. Ignacio Alabart va fer un recital a casa seva i va silenciar Riazor amb el 2-4 i va mantenir els visitants per davant (3-6).

Entre el gallec i Sergi Aragonés, amb els respectius triplets, van posar fi a la resistència del Deportivo Liceo en el segon temps. El Barça va rubricar sense pietat la seva vuitena victòria en vuit partits de play-offs pel títol per mantenir el domini de lliga, 35è trofeu, per la via ràpida.